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Рашист вкоротив собі віку пострілом з автомата в голову в Донецькій області. ВIДЕО
У мережі опубліковані кадри, на яких російський військовий знімає на відео свого мертвого поплічника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант з простреленою головою лежить серед хащів Донецької області.
Рашист самоліквідував себе точним пострілом з автомата та зберіг українським бійцям ударний дрон.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
- Раніше повідомлялося, що двоє "трьохсотих" окупантів укорочують собі віку на полі бою пострілами з автомата.
Топ коментарі
+11 Грицько Злий
показати весь коментар10.12.2025 21:18 Відповісти Посилання
+6 Alexander Heydeck #564364
показати весь коментар10.12.2025 21:28 Відповісти Посилання
+5 Огусто
показати весь коментар10.12.2025 21:40 Відповісти Посилання
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