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Рашист вкоротив собі віку пострілом з автомата в голову в Донецькій області. ВIДЕО

У мережі опубліковані кадри, на яких російський військовий знімає на відео свого мертвого поплічника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант з простреленою головою лежить серед хащів Донецької області.

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Рашист самоліквідував себе точним пострілом з автомата та зберіг українським бійцям ударний дрон.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (22462) знищення (11184) Донецька область (11895)
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Топ коментарі
+11
Все правильно зробив. Тільки це треба було робити ще у своїх ******.
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10.12.2025 21:18 Відповісти
+6
наташа палучіт жигулі і наканєцта будіт щясліва
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10.12.2025 21:28 Відповісти
+5
Та. Красень вже.
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10.12.2025 21:40 Відповісти

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