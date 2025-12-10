Рашист вкоротив собі віку пострілом з автомата в голову в Донецькій області. ВIДЕО

У мережі опубліковані кадри, на яких російський військовий знімає на відео свого мертвого поплічника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант з простреленою головою лежить серед хащів Донецької області.

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Рашист самоліквідував себе точним пострілом з автомата та зберіг українським бійцям ударний дрон.

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Раніше повідомлялося, що двоє "трьохсотих" окупантів укорочують собі віку на полі бою пострілами з автомата.

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