Рашист покончил с собой выстрелом из автомата в голову в Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры, на которых российский военный снимает на видео своего мертвого соратника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант с простреленной головой лежит среди зарослей Донецкой области.

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Рашист самоликвидировал себя точным выстрелом из автомата и сохранил украинским бойцам ударный дрон.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Ранее сообщалось, что двое "трехсотых" оккупантов укорачивают себе жизнь на поле боя выстрелами из автомата.

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