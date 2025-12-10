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Рашист покончил с собой выстрелом из автомата в голову в Донецкой области. ВИДЕО
В сети опубликованы кадры, на которых российский военный снимает на видео своего мертвого соратника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант с простреленной головой лежит среди зарослей Донецкой области.
Рашист самоликвидировал себя точным выстрелом из автомата и сохранил украинским бойцам ударный дрон.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
- Ранее сообщалось, что двое "трехсотых" оккупантов укорачивают себе жизнь на поле боя выстрелами из автомата.
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+11 Грицько Злий
показать весь комментарий10.12.2025 21:18 Ответить Ссылка
+6 Alexander Heydeck #564364
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+5 Огусто
показать весь комментарий10.12.2025 21:40 Ответить Ссылка
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