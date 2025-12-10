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Рашист покончил с собой выстрелом из автомата в голову в Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры, на которых российский военный снимает на видео своего мертвого соратника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант с простреленной головой лежит среди зарослей Донецкой области.

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Рашист самоликвидировал себя точным выстрелом из автомата и сохранил украинским бойцам ударный дрон.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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армия РФ (24315) уничтожение (10871) Донецкая область (13256)
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Топ комментарии
+11
Все правильно зробив. Тільки це треба було робити ще у своїх ******.
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10.12.2025 21:18 Ответить
+6
наташа палучіт жигулі і наканєцта будіт щясліва
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10.12.2025 21:28 Ответить
+5
Та. Красень вже.
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10.12.2025 21:40 Ответить

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