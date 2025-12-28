Автобус потрапив у ДТП на Івано-Франківщині: загинув чоловік, 13 постраждалих, з них 2 дитини. ВIДЕО
У неділю, 28 грудня, в Івано-Франківській області перекинувся рейсовий пасажирський автобус. Внаслідок аварії загинув чоловік, ще 13 осіб зазнали травм, серед них - дві дитини.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі аварії
Між селами Надіїв та Раків рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік. На момент аварії у салоні перебували 30 пасажирів і 2 водії.
Є загиблий та постраждалі
Внаслідок ДТП загинув чоловік 1964 року народження. Ще 13 осіб зазнали травм, серед них - дві дитини.
Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання.
Обставини аварії з’ясовуються.
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