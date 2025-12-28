Автобус попал в ДТП на Ивано-Франковщине: погиб мужчина, 13 пострадавших, среди них 2 детей. ВИДЕО

В воскресенье, 28 декабря, на Ивано-Франковщине перевернулся рейсовый пассажирский автобус. Вследствие аварии погиб мужчина, еще 13 человек получили травмы, среди них - двое детей.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали аварии

Между селами Надиев и Раков рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. На момент аварии в салоне находились 30 пассажиров и 2 водителя.

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Есть погибший и пострадавшие

Вследствие ДТП погиб мужчина 1964 года рождения. Еще 13 человек получили травмы, среди них - двое детей.

Спасатели эвакуировали 18 человек и багаж пассажиров. Пострадавшие и водители самостоятельно отправились к местам проживания.

Обстоятельства аварии выясняются.

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