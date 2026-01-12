Мінус 7 ворожих дронів: воїни 1020-го полку знищили п’ять "Шахедів" і дві "Гербери". ВIДЕО

Воїни 1020 зенітного ракетно-артилерійського полку вкотре продемонстрували високу майстерність та холодну точність у небі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергової повітряної атаки противника вони знищили п’ять ударних дронів типу Shahed та два безпілотники "Гербера", якими ворог намагався уразити українські об’єкти.

Завдяки злагодженій роботі розрахунків ППО повітряні цілі були виявлені та знищені ще на підльоті. Кожен збитий дрон - це зірваний план ворога, збережена інфраструктура і, найголовніше, врятовані людські життя.

1020 ЗРАП щодня стоїть на варті українського неба, перетворюючи повітряні загрози на уламки. Їхня робота часто залишається за кадром, але саме вона робить ночі тихішими, а ранок - можливим.

