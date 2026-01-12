Минус 7 вражеских дронов: воины 1020-го полка уничтожили пять "Шахедов" и две "Герберы". ВИДЕО
Воины 1020 зенитного ракетно-артиллерийского полка в очередной раз продемонстрировали высокое мастерство и холодную точность в небе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередной воздушной атаки противника они уничтожили пять ударных дронов типа Shahed и два беспилотника "Гербера", которыми враг пытался поразить украинские объекты.
Благодаря слаженной работе расчетов ПВО воздушные цели были обнаружены и уничтожены еще на подлете. Каждый сбитый дрон - это сорванный план врага, сохраненная инфраструктура и, самое главное, спасенные человеческие жизни.
1020 ЗРАП ежедневно стоит на страже украинского неба, превращая воздушные угрозы в обломки. Их работа часто остается за кадром, но именно она делает ночи тише, а утро - возможным.
