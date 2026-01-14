Поліцейська і комунальниця б’ються на вулиці засніженого Львова. ВIДЕО

У соціальних мережах поширюється відеозапис, на якому зафільмований фрагмент конфлікту у Львові за участю поліцейської та працівниці комунальних служб, яка розчищала сніг у дворі житлового будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами очевидців, комунальниця зробила зауваження правоохоронцям, які, начебто, заважали виконувати роботу.

На записі видно, що жінка кинула сніг у бік поліцейської, а та, у відповідь, намагається ударити ногою. Бійка сталася неподалік мікроавтобуса, біля якого перебували чоловіки у військових одностроях. Саме на цьому автомобілі поліцейська покинула місце інциденту.

Читайте: Тернопільський ТЦК почав розслідування через відео з їхнім військовим, який погрожує цивільному

Також дивіться: Конфлікт із ТЦК на Рівненщині: під час сутички чоловік у формі застосував газ проти жінки з дитиною. ВIДЕО