Полицейская и коммунальщица подрались на улице заснеженного Львова. ВИДЕО

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой заснят фрагмент конфликта во Львове с участием полицейской и работницы коммунальных служб, которая расчищала снег во дворе жилого дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам очевидцев, коммунальщица сделала замечание правоохранителям, которые, якобы, мешали выполнять работу.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На записи видно, что женщина бросила снег в сторону полицейской, а та, в ответ, пытается ударить ногой. Драка произошла недалеко от микроавтобуса, возле которого находились мужчины в военной форме. Именно на этом автомобиле полицейская покинула место инцидента.

Читайте: Тернопольский ТЦК начал расследование из-за видео с их военным, угрожающим гражданскому

Смотрите также: Конфликт с ТЦК на Ривненщине: во время столкновения мужчина в форме применил газ против женщины с ребенком. ВИДЕО