Проти мене розпочали провадження за держзраду, - Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що проти нього розпочали кримінальне провадження.

Про це він розповів у своєму відео, передає Цензор.НЕТ.

"Замовна справа, вже суддя Вовк у Печерному суді розминається. Генпрокуратура всіх запускає, спускають всіх собак. Знаєте за що? За те, що я заважаю ЗСУ", - розповів він.

Гончаренко зазначив, що Печерський райсуд за заявою нардепки "Слуги народу" зобов'язав Офіс Генпрокурора розпочати проти нього провадження за державну зраду та перешкоджання ЗСУ.

