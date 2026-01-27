Рашисти у Грабовському на Сумщині вбили дронами двох цивільних, які намагалися вийти з окупації
27 січня російські загарбники цілеспрямовано вбили за допомогою FPV-дронів двох цивільних мешканців у районі тимчасово окупованого села Грабовське Сумської області. Чоловік та жінка намагалися на санчатах евакуюватися у безпечне місце.
Про це повідомив 14 армійський корпус, передає Цензор.НЕТ.
- Зазначимо, що раніше відео з воєнним злочином росіян на Сумщині опублікувала журналістка ТСН Юлія Кирієнко.
Що відомо?
За даними корпусу, маршрут цивільних був відомий українським військовослужбовцям, які координували їхню евакуацію.
"Російські оператори FPV-дронів свідомо та цілеспрямовано атакували беззбройних цивільних. Перший удар був нанесений по жінці, що призвело до її миттєвої загибелі. Другий удар –– по пораненому чоловіку, який перебував поруч із тілом загиблої", - йдеться у дописі.
У корпусі наголосили, що цей воєнний злочин українські захисники зафіксували на відео: на ньому видно, що у зоні ураження немає жодних військових об'єктів або осіб. Також на відео показано, що цивільні не мали військової форми, пересувалися повільно та використовували санчата для перевезення.
Інші воєнні злочини росіян
Дії окупантів мають усі означи цілеспрямованого убивства мирних жителів, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.
"Цей випадок не є поодиноким. Систематичне використання FPV-дронів та інших засобів ураження проти цивільних осіб, які намагаються покинути окуповані території, стало частиною російської тактики на Сумському напрямку у 2025–2026 роках", - зауважили у корпусі.
Відтак військові закликали міжнародні організації зафіксувати цей воєнний злочин, терміново розслідувати його та притягнути до відповідальності винних.
- кордон толком не укріплений (хоча на папері - все гаразд)
- військові , що там служать - почуваються , як на курорті - бухають не ховаючись
- місцевих "ждуни" безконтрольні ..
- взаємодія і координація відсутні - місяць як жменя кацапів влізла в Грабовське й досі їх не можуть вибити .
І ніхто за це не покараний !
П.С - і по новинах , про це - ноль інфи ... нікому не цікаво ?
Артюх , до того , дерибанив бабло на будівництві "укріплень" - схоже і теперішній робить теж саме ...
