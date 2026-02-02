Пілоти 72-ї бригади "Булава" знищили РСЗВ "Сонцепьок" у Бєлгородській області

Оператори дронів батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців провели унікальну спецоперацію з ураження техніки окупантів у глибокому тилу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вперше російську важку вогнеметну систему РСЗВ "Сонцепьок" знищено безпосередньо на території РФ - у Бєлгородській області.

Чотири точні влучання в ціль та подальша детонація боєкомплекту розтрощили на друзки РСЗВ вартістю понад 10 мільйонів доларів.

Кадри оприлюднено у соцмережах.

