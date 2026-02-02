Пілоти 72-ї бригади "Булава" знищили РСЗВ "Сонцепьок" у Бєлгородській області

Оператори дронів батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців провели унікальну спецоперацію з ураження техніки окупантів у глибокому тилу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вперше російську важку вогнеметну систему РСЗВ "Сонцепьок" знищено безпосередньо на території РФ - у Бєлгородській області.

Чотири точні влучання в ціль та подальша детонація боєкомплекту розтрощили на друзки РСЗВ вартістю понад 10 мільйонів доларів.

Кадри оприлюднено у соцмережах.

Став "Сонцепьок" з "пріпьоком".
02.02.2026 19:02 Відповісти
як каже відомий чолов'яга - іпейшн детонюрен..))))
02.02.2026 19:11 Відповісти
Українці допекли отого ****** на запьокє!!
02.02.2026 19:22 Відповісти
влучили точно в ціль 100%
02.02.2026 19:52 Відповісти
Такі феєрверки найдушевнвші!!
02.02.2026 20:43 Відповісти
Відстрілялася на славу, собі у гузно.
02.02.2026 22:11 Відповісти
👍
03.02.2026 09:02 Відповісти
 
 