Пілоти 72-ї бригади "Булава" знищили РСЗВ "Сонцепьок" у Бєлгородській області
Оператори дронів батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців провели унікальну спецоперацію з ураження техніки окупантів у глибокому тилу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вперше російську важку вогнеметну систему РСЗВ "Сонцепьок" знищено безпосередньо на території РФ - у Бєлгородській області.
Чотири точні влучання в ціль та подальша детонація боєкомплекту розтрощили на друзки РСЗВ вартістю понад 10 мільйонів доларів.
Кадри оприлюднено у соцмережах.
Леонід #587957
Ирина Александра
Oleksandr Valovyi
ирина ира #418568
Az AZLK
Александр Иванов #442761
Валентина К #582051
