Пилоты 72-й бригады "Булава" уничтожили РСЗО "Сонцепьок" в Белгородской области

Операторы дронов батальона беспилотных систем "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев провели уникальную спецоперацию по поражению техники оккупантов в глубоком тылу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, впервые российская тяжелая огнеметная система РСЗО "Сонцепьок" уничтожена непосредственно на территории РФ - в Белгородской области.

Четыре точных попадания в цель и последующая детонация боекомплекта разбили на куски РСЗО стоимостью более 10 миллионов долларов.

Кадры обнародованы в соцсетях.

уничтожение (9779) 72 отдельная механизированная бригада (253) РСЗО (278) дроны (7035)
Став "Сонцепьок" з "пріпьоком".
02.02.2026 19:02 Ответить
як каже відомий чолов'яга - іпейшн детонюрен..))))
02.02.2026 19:11 Ответить
Українці допекли отого ****** на запьокє!!
02.02.2026 19:22 Ответить
влучили точно в ціль 100%
02.02.2026 19:52 Ответить
Такі феєрверки найдушевнвші!!
02.02.2026 20:43 Ответить
Відстрілялася на славу, собі у гузно.
02.02.2026 22:11 Ответить
👍
03.02.2026 09:02 Ответить
 
 