Пилоты 72-й бригады "Булава" уничтожили РСЗО "Сонцепьок" в Белгородской области

Операторы дронов батальона беспилотных систем "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев провели уникальную спецоперацию по поражению техники оккупантов в глубоком тылу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, впервые российская тяжелая огнеметная система РСЗО "Сонцепьок" уничтожена непосредственно на территории РФ - в Белгородской области.

Четыре точных попадания в цель и последующая детонация боекомплекта разбили на куски РСЗО стоимостью более 10 миллионов долларов.

Кадры обнародованы в соцсетях.

