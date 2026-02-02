Пилоты 72-й бригады "Булава" уничтожили РСЗО "Сонцепьок" в Белгородской области
Операторы дронов батальона беспилотных систем "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев провели уникальную спецоперацию по поражению техники оккупантов в глубоком тылу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, впервые российская тяжелая огнеметная система РСЗО "Сонцепьок" уничтожена непосредственно на территории РФ - в Белгородской области.
Четыре точных попадания в цель и последующая детонация боекомплекта разбили на куски РСЗО стоимостью более 10 миллионов долларов.
Кадры обнародованы в соцсетях.
