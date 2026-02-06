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Вибухи лунали у Бєлгороді: виникли перебої зі світлом, теплом та водою. ВIДЕО

Пізно ввечері четверга, 5 лютого, у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів на тлі оголошення повітряної тривоги. Ймовірно, під ударом опинилася ТЕЦ "Бєлгород".

Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі атаки 

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що ракетний обстріл стався о 22:55. За свідченнями очевидців, під ударом опинилася територія підстанції, де пролунало п'ять вибухів.

Після серії вибухів у частині Бєлгорода зникло світло, почалися проблеми з опаленням та водою.

Згодом губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що "є серйозні пошкодження" внаслідок прильотів.

У водоканалі Бєлгородської області заявили, що "після ракетного обстрілу є відключення електропостачання кількох об'єктів водоканалу у Бєлгороді".

Дивіться також: Вибухи лунали у Бєлгороді, виникли перебої з електропостачанням: ймовірно, атакована ТЕЦ. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4809) опалення (580) електроенергія (3448) Бєлгород (578)
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Топ коментарі
+17
Треба щось робити з географією ударів. Вигрібання бєлгорода за весь кацапстан малоефективне.
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06.02.2026 01:46 Відповісти
+14
Звісно це добре що хоч у білгороді тухне , але порадуйте українців -вимкніть мацкву перш ніж вона згорить !!!!!!
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06.02.2026 00:43 Відповісти
+8
За все відповідає Бєлгород, але це теж Україна. Чому не летить по Москві чи Петербургу?
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06.02.2026 07:27 Відповісти

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