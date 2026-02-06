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Воїни 43-ї бригади просять допомогти придбати електроквадроцикл: допоможе виконувати бойові завдання. ВIДЕО

Воїнам 43-ї окремої артилерійської бригади потрібна допомога із придбанням електронного квадроциклу.

Про це повідомив засновник Волонтерського центру UA.HELP Юрій Левченко, передає Цензор.НЕТ.

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"Цей засіб може швидко перевозити як людей, так і вантажі, потрібні для обслуговування гармат, і є значно ефективнішим в нинішніх умовах роботи наших артилеристів, ніж звичні пікапи, особливо враховуючи постійну небезпеку від ворожих БПЛА", - розповів він.

Сума збору - 350 тис. грн.

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Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП".

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збір (334) 43 артилерійська бригада великої потужності (27)
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