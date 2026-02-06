Воины 43-й бригады просят помочь приобрести электроквадроцикл: поможет выполнять боевые задачи. ВИДЕО
Воинам 43-й отдельной артиллерийской бригады нужна помощь с приобретением электронного квадроцикла.
Об этом сообщил основатель Волонтерского центра UA.HELP Юрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.
Сбор
"Это средство может быстро перевозить как людей, так и грузы, необходимые для обслуживания орудий, и является значительно более эффективным в нынешних условиях работы наших артиллеристов, чем привычные пикапы, особенно учитывая постоянную опасность от вражеских БПЛА", - рассказал он.
Сумма сбора - 350 тыс. грн.
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