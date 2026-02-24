Поранений окупант укорочує собі віку на полі бою, підклавши гранату під голову. ВIДЕО 18+

Жорстокі бої на Покровському напрямку продовжують демонструвати справжню ціну російських "м’ясних штурмів". Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-розвідник зафіксував черговий випадок самоліквідації загарбника, який зрозумів, що евакуації не буде.

Окупант, діставши важкі поранення під час невдалої атаки, обрав смерть замість спроби вижити чи здатися в полон.

Деталі інциденту:

  • Невдалий штурм: Група російських штурмовиків була накрита вогнем артилерії та скидами з дронів на підступах до українських позицій. Більшість групи була ліквідована, а один із загарбників дістав числені осколкові поранення.

  • Самоліквідація: На кадрах об’єктивного контролю видно, як поранений росіянин, перебуваючи у безпорадному стані, дістає гранату, підносить її до голови та здійснює підрив. Смерть настала миттєво.

  • Відсутність евакуації: Подібні випадки стають дедалі частішими на Покровському напрямку, оскільки російське командування кидає піхоту в один бік і практично ніколи не проводить евакуацію поранених із "сірої зони".

Коментар редакції:

Це відео - чергове свідчення дегуманізації в російській армії. Окупанти настільки залякані власною пропагандою про "український полон" або просто покинуті своїми командирами напризволяще, що обирають самогубство як єдиний вихід. Покровський напрямок залишається цвинтарем для тисяч таких "штурмовиків".

армія рф самогубство Донецька область Покровськ Покровський район
24.02.2026 15:45 Відповісти
Робіть це вдома, бажано в місцях максимального скупчення собі подібних.
24.02.2026 15:31 Відповісти
Нема голови,той не треба!
24.02.2026 15:29 Відповісти
Задовго, як на мене, він щось приймав рішення - на полігоні, видно, не відпрацював до автоматизму цю вправу
24.02.2026 15:28 Відповісти
прикидав, як краще підкласти під голову, щоб руку не понівичило )))
24.02.2026 15:56 Відповісти
Типове, московитів члЄНАМІвредітєльство в Україні, аби тільки в радную говень не вернутися, в лайно до ****** і кабаєвої!?!?!
24.02.2026 17:08 Відповісти
можливо своїй самці мститься, щоб "обличчям" "харею" і ДНК не підтвердили її право на білу Ладу?
24.02.2026 17:13 Відповісти
24.02.2026 15:29 Відповісти
Може їм всім скотчем примотувати гранату на шолом? Ну щоб не витрачали час на витягання з кишені та прилаштування?
24.02.2026 15:30 Відповісти
... гарна ідея - мені подобається!!!
24.02.2026 15:45 Відповісти
Все такі селекція людей це реальна штука. Можна таких біороботів виховати, що вони будуть самі плигати в безодню.
24.02.2026 15:30 Відповісти
24.02.2026 15:31 Відповісти
Параскинул мазгами 🤣
24.02.2026 15:37 Відповісти
От і стала свинособака гарним москалем...ще й зекономила ФПВіху якою воїни іншу свинособаку перетворять на фарш. Зате в ****** не один баян порвуть на його поминках.
24.02.2026 15:45 Відповісти
Маладєця, аднака.
24.02.2026 15:59 Відповісти
Почему эта скотина шапку не сняла?
24.02.2026 16:04 Відповісти
Запис у "свідоцтві про смерть": - Тримав у руці гранату і раптом задзвонив телефон...
24.02.2026 16:06 Відповісти
Треба було цьому лаптєголовому підкласти гранату собі під голову ще як був на Рассєї...
24.02.2026 17:01 Відповісти
Ждем-с когда Путлер себе гранату под голову подложит и весь мир свободно вздохнет.
24.02.2026 17:10 Відповісти
А як потім проводить упізнання, кацапам? Хіба що у нас купуватимуть оці "передсмертні" ролики...
24.02.2026 17:22 Відповісти
ДНК. Гранатою знищити неможливо.
24.02.2026 17:50 Відповісти
Хто тим ДНК цікавиться, у кацапів? Вони трупи у власній формі, під виглядом наших, передають...
24.02.2026 18:10 Відповісти
"Спакойной ночі, малиші!"
24.02.2026 18:09 Відповісти
Ще одна заявка скасовується на квартиру на Печерських пагорбах.
24.02.2026 18:13 Відповісти
Довбня! Навіщо окуляри понiвiчив!
25.02.2026 04:52 Відповісти
нещодавно на просторах: російський воєнком до вдови: Прівєзлі вашего супруга в цинковом гробу... Вдова, оглянувши труну: а гдє голова? воєнком: а разве он с нєй на войну ішол...
25.02.2026 14:11 Відповісти
 
 