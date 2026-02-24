Поранений окупант укорочує собі віку на полі бою, підклавши гранату під голову. ВIДЕО 18+

Жорстокі бої на Покровському напрямку продовжують демонструвати справжню ціну російських "м’ясних штурмів". Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-розвідник зафіксував черговий випадок самоліквідації загарбника, який зрозумів, що евакуації не буде.

Окупант, діставши важкі поранення під час невдалої атаки, обрав смерть замість спроби вижити чи здатися в полон.

Деталі інциденту:

Невдалий штурм: Група російських штурмовиків була накрита вогнем артилерії та скидами з дронів на підступах до українських позицій. Більшість групи була ліквідована, а один із загарбників дістав числені осколкові поранення.

Самоліквідація: На кадрах об’єктивного контролю видно, як поранений росіянин, перебуваючи у безпорадному стані, дістає гранату, підносить її до голови та здійснює підрив. Смерть настала миттєво.

Відсутність евакуації: Подібні випадки стають дедалі частішими на Покровському напрямку, оскільки російське командування кидає піхоту в один бік і практично ніколи не проводить евакуацію поранених із "сірої зони".

Коментар редакції:

Це відео - чергове свідчення дегуманізації в російській армії. Окупанти настільки залякані власною пропагандою про "український полон" або просто покинуті своїми командирами напризволяще, що обирають самогубство як єдиний вихід. Покровський напрямок залишається цвинтарем для тисяч таких "штурмовиків".

