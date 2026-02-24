Новости Видео Самоубийство оккупантов на поле боя
Раненый оккупант кончает с собой на поле боя, подложив гранату под голову. ВИДЕО 18+

Жестокие бои на Покровском направлении продолжают демонстрировать истинную цену российских "мясных штурмов". Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон-разведчик зафиксировал очередной случай самоликвидации захватчика, который понял, что эвакуации не будет.

Оккупант, получив тяжелые ранения во время неудачной атаки, выбрал смерть вместо попытки выжить или сдаться в плен.

Детали инцидента:

  • Неудачный штурм: Группа российских штурмовиков была накрыта огнем артиллерии и сбросами с дронов на подступах к украинским позициям. Большинство группы было ликвидировано, а один из захватчиков получил многочисленные осколочные ранения.

  • Самоликвидация: На кадрах объективного контроля видно, как раненый россиянин, находясь в беспомощном состоянии, достает гранату, подносит ее к голове и производит подрыв. Смерть наступила мгновенно.

  • Отсутствие эвакуации: Подобные случаи становятся все более частыми на Покровском направлении, поскольку российское командование бросает пехоту в одну сторону и практически никогда не проводит эвакуацию раненых из "серой зоны".

Комментарий редакции:

Это видео - очередное свидетельство дегуманизации в российской армии. Оккупанты настолько запуганы собственной пропагандой об "украинском плене" или просто брошены своими командирами на произвол судьбы, что выбирают самоубийство как единственный выход. Покровское направление остается кладбищем для тысяч таких "штурмовиков".

Топ комментарии
24.02.2026 15:45 Ответить
Робіть це вдома, бажано в місцях максимального скупчення собі подібних.
24.02.2026 15:31 Ответить
Нема голови,той не треба!
24.02.2026 15:29 Ответить
Задовго, як на мене, він щось приймав рішення - на полігоні, видно, не відпрацював до автоматизму цю вправу
24.02.2026 15:28 Ответить
прикидав, як краще підкласти під голову, щоб руку не понівичило )))
24.02.2026 15:56 Ответить
Типове, московитів члЄНАМІвредітєльство в Україні, аби тільки в радную говень не вернутися, в лайно до ****** і кабаєвої!?!?!
24.02.2026 17:08 Ответить
можливо своїй самці мститься, щоб "обличчям" "харею" і ДНК не підтвердили її право на білу Ладу?
24.02.2026 17:13 Ответить
Може їм всім скотчем примотувати гранату на шолом? Ну щоб не витрачали час на витягання з кишені та прилаштування?
24.02.2026 15:30 Ответить
... гарна ідея - мені подобається!!!
24.02.2026 15:45 Ответить
Все такі селекція людей це реальна штука. Можна таких біороботів виховати, що вони будуть самі плигати в безодню.
24.02.2026 15:30 Ответить
Параскинул мазгами 🤣
24.02.2026 15:37 Ответить
24.02.2026 15:45 Ответить
От і стала свинособака гарним москалем...ще й зекономила ФПВіху якою воїни іншу свинособаку перетворять на фарш. Зате в ****** не один баян порвуть на його поминках.
24.02.2026 15:45 Ответить
Маладєця, аднака.
24.02.2026 15:59 Ответить
Почему эта скотина шапку не сняла?
24.02.2026 16:04 Ответить
Запис у "свідоцтві про смерть": - Тримав у руці гранату і раптом задзвонив телефон...
24.02.2026 16:06 Ответить
24.02.2026 16:19 Ответить
24.02.2026 16:27 Ответить
Треба було цьому лаптєголовому підкласти гранату собі під голову ще як був на Рассєї...
24.02.2026 17:01 Ответить
Ждем-с когда Путлер себе гранату под голову подложит и весь мир свободно вздохнет.
24.02.2026 17:10 Ответить
А як потім проводить упізнання, кацапам? Хіба що у нас купуватимуть оці "передсмертні" ролики...
24.02.2026 17:22 Ответить
ДНК. Гранатою знищити неможливо.
24.02.2026 17:50 Ответить
Хто тим ДНК цікавиться, у кацапів? Вони трупи у власній формі, під виглядом наших, передають...
24.02.2026 18:10 Ответить
"Спакойной ночі, малиші!"
24.02.2026 18:09 Ответить
Ще одна заявка скасовується на квартиру на Печерських пагорбах.
24.02.2026 18:13 Ответить
Довбня! Навіщо окуляри понiвiчив!
25.02.2026 04:52 Ответить
нещодавно на просторах: російський воєнком до вдови: Прівєзлі вашего супруга в цинковом гробу... Вдова, оглянувши труну: а гдє голова? воєнком: а разве он с нєй на войну ішол...
25.02.2026 14:11 Ответить
 
 