Жестокие бои на Покровском направлении продолжают демонстрировать истинную цену российских "мясных штурмов". Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон-разведчик зафиксировал очередной случай самоликвидации захватчика, который понял, что эвакуации не будет.

Оккупант, получив тяжелые ранения во время неудачной атаки, выбрал смерть вместо попытки выжить или сдаться в плен.

Детали инцидента:

Неудачный штурм: Группа российских штурмовиков была накрыта огнем артиллерии и сбросами с дронов на подступах к украинским позициям. Большинство группы было ликвидировано, а один из захватчиков получил многочисленные осколочные ранения.

Самоликвидация: На кадрах объективного контроля видно, как раненый россиянин, находясь в беспомощном состоянии, достает гранату, подносит ее к голове и производит подрыв. Смерть наступила мгновенно.

Отсутствие эвакуации: Подобные случаи становятся все более частыми на Покровском направлении, поскольку российское командование бросает пехоту в одну сторону и практически никогда не проводит эвакуацию раненых из "серой зоны".

Комментарий редакции:

Это видео - очередное свидетельство дегуманизации в российской армии. Оккупанты настолько запуганы собственной пропагандой об "украинском плене" или просто брошены своими командирами на произвол судьбы, что выбирают самоубийство как единственный выход. Покровское направление остается кладбищем для тысяч таких "штурмовиков".

