Российское военное руководство продолжает демонстрировать отношение к своим солдатам как к одноразовому материалу, отказываясь от эвакуации раненых. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось очередное видео объективного контроля, на котором зафиксирован последний момент жизни захватчика.

На кадрах заснято, как раненый оккупант, оставшись в одиночестве в истерзанной посадке, осознает безысходность своей ситуации и кончает с собой.

Обреченные на забвение:

Отсутствие эвакуации: Оккупанту четко дали понять, что подкрепления не будет, а вывозить его с поля боя никто не собирается. Для российских командиров эвакуация "трехсотого" - это лишний расход ресурсов.

Выбор без выбора: Находясь в зоне досягаемости украинских дронов и не имея возможности доползти до своих или сдаться в плен из-за тяжести ранений, захватчик выбирает выстрел в голову.

"Прощальный поцелуй": Этот случай пополняет ежедневную статистику самоубийств в рядах ВС РФ, которые стали массовым явлением из-за полной деморализации и страха перед неминуемой смертью от БПЛА.

Подобные кадры являются лучшим доказательством того, что для Кремля "своих не бросаем" - лишь пустой лозунг. На практике раненый солдат становится обузой для бюджета и логистики, от которой избавляются при первой же возможности.

"Пополнение ежедневной рубрики "Прощальный поцелуй Путина". После полученного ранения российскому оккупанту сообщили, что подмога не придет, подкрепление не отправят, эвакуировать его командиры не собираются, своим он не нужен, в плен тоже не доползти. Поэтому и добивает себя выстрелом из автомата", - отмечается в комментарии к видео.

