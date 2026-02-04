Куля прошиває окупанта-самогубця і збиває із його голови шапку

Російське військове керівництво продовжує демонструвати ставлення до своїх солдатів як до одноразового матеріалу, відмовляючись від евакуації поранених. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося чергове відео об'єктивного контролю, на якому зафіксовано останній момент життя загарбника.

На кадрах зафільмовано, як поранений окупант, залишившись на самоті у понівеченій посадці, усвідомлює безвихідь своєї ситуації та вкорочує собі віку.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Приречені на забуття:

Відсутність евакуації: Окупанту чітко дали зрозуміти, що підкріплення не буде, а вивозити його з поля бою ніхто не збирається. Для російських командирів евакуація "трьохсотого" - це зайва витрата ресурсів.

Вибір без вибору: Перебуваючи у зоні досяжності українських дронів та не маючи змоги доповзти до своїх чи здатися у полон через важкість поранень, загарбник обирає постріл у голову.

"Прощальний поцілунок": Цей випадок поповнює щоденну статистику самогубств у лавах ЗС РФ, які стали масовим явищем через повну деморалізацію та страх перед неминучою смертю від БпЛА.

Читайте: Кіпр розслідує "загадкову смерть" російського дипломата, якого вважають агентом ГРУ

Подібні кадри є найкращим доказом того, що для Кремля "своїх не кидаємо" - лише порожнє гасло. На практиці поранений солдат стає обтяженням для бюджету та логістики, від якого позбуваються за першої ж нагоди.

"Поповнення щоденної рубрики "Прощальний поцілунок Путіна". Після отриманого поранення російському окупанту повідомили, що підмога не прийде, підкріплення не відправлять, евакуювати його командири не збираються, своїм він не потрібен, у полон теж не доповзти. Тому й добиває себе пострілом з автомата", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Двоє окупантів синхронно застрелилися із автоматів на полі бою поблизу Гуляйполя. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин самоліквідувався на полі бою, підклавши під себе свою гранату. ВIДЕО