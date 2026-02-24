Оператори 414-ї бригади "Птахи Мадяра" підсмажили рашиста під час втечі від дрона. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти виявили рашиста на відкритій місцевості, який, побачивши український дрон, почав тікати.
Вже через мить БпЛА влучив та підсмажив загарбника.
На останніх кадрах видно, як тіло противника палає серед місцевості.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Злi Птахи у Мадяра....