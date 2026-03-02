Звільнено 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку, рішуче витіснення противника триває, - ДШВ. ВIДЕО
Підрозділи угруповання ДШВ невпинно тиснуть на противника на Олександрівському напрямку, звільняють українську землю, знищують окупантів і методично перерізають їхні логістичні артерії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДШВ.
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Скільки населених пунктів звільнили?
Як зазначається, станом на зараз звільнено 9 населених пунктів. 3 населені пункти зачищені від противника в нашій зоні і прямо зараз йде робота над звільненням ще декількох населених пунктів.
Військові частини та підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії на Олександрівському напрямку, нав’язуючи ворогу власні умови бою.
"У ході операції здійснюється планомірне та рішуче витіснення противника з укріплених позицій. Точковими й масованими ударами знищується жива сила, озброєння, військова й спеціальна техніка окупантів.
Відповідно до виваженого замислу головнокомандувача Збройних Сил України, під чітким керівництвом командувача Десантно-штурмових військ ЗС України забезпечено послідовну та ефективну реалізацію наступальної операції", - йдеться у повідомленні.
Доступ ворожих сил до мережі Starlink
Операція здійснювалася відповідно до визначеного плану, а вже через тиждень у результаті ухвалених рішень і застосування технічних засобів, було обмежено доступ ворожих сил до мережі Starlink. Це суттєво вплинуло на ситуаційну обізнаність окупантів та ускладнило управління підрозділами на першому етапі, але противник не зупинив свої наступальні дії та продовжив рухатись далі.
Безперервно та результативно працюють підрозділи аеророзвідки й FPV-розрахунки, які виявляють і знищують цілі, не залишаючи ворогу жодного безпечного тилу.
Ліквідація військ РФ
З початком операції (з 29.01.2026 по тч.), втрати противника становлять:
- Особового складу - 6537, з них:
- Безповоротні - 4355
- Санітарні - 2167
- Полон - 15
- ОВТ - 419, з них:
- ББМ - 14
- АТ - 242
- АС - 49
- РСЗВ - 2
- Засоби ППО - 1
- Спец. техніка - 6
- Мото/квадро - 105
- Танки - 7
- АртС - 147
- БПлА типу Крило - 611
- ПУБПлА - 108
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