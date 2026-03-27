Зенітники 67-ї ОМБр "приземлили" дев’ять російських дронів "Молнія". ВIДЕО

Фахівці зенітно-ракетного дивізіону 67-ї окремої механізованої бригади (ДУК) продемонстрували блискучі результати у боротьбі з російськими ударними безпілотниками. Як повідомляє Цензор.НЕТ, протягом останнього часу українським захисникам вдалося знищити у повітрі дев'ять ворожих дронів типу "Молнія".

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"Філіграна робота фахівців зенітно-ракетного дивізіону 67 ОМБр. Кожна Молнія в українському небі швидко змінює статус на знищено", - йдеться у коментарі до відеозапису із фрагментами бойової роботи українських воїнів.

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