Щодня надходять відео, де росіяни самознищуються після поранення дроном: березень може стати рекордним за втратами РФ, - Федоров. ВIДЕО

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що з фронту щодня надходять відеопідтвердження, де ворожа піхота самознищується після поранення безпілотником або під час оточення українським роєм дронів. Втрати ворога можуть перевищити 30 000 важкопораненими та вбитими в березні.

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Жорстокий суїцид"

Міністр наголосив, що з кожним днем ця цифра дедалі більша.

"Такий жорстокий суїцид - це результат рішень, які ухвалюють у росії. По-перше, пропаганда говорить про контроль ситуації та перевагу. Але на практиці це має інакший вигляд: непідготовлені люди, відсутність шансів на евакуацію та постійний тиск дронів.

По-друге, російське військове керівництво забороняє солдатам здаватися в полон. Пропаганда говорить, що краще померти одразу. Хоча після полону солдат має всі шанси на обмін - вони регулярно відбуваються між сторонами. Але росія забирає у своїх громадян право на життя", - розповів Федоров.

Також дивіться: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 295 830 осіб (+1 360 за добу), 11 820 танків, 39 001 артсистема, 24 313 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Рекорд зі знищення окупантів

За словами міністра оборони, березень може стати рекордним за кількістю знищених росіян. Динаміка ураження свідчить, що завдяки українським Силам оборони втрати ворога перевищать 30 000 важкопораненими та вбитими.



Він зауважив, що досягнення показника в 50 000 знищених окупантів на місяць матиме для ворога катастрофічні наслідки.

Також дивіться: Невдалий перекур: бійці 58-ї бригади розтрощили бліндаж рашистів на Харківщині. ВIДЕО

"Можливо, запропонувати нараховувати 12 є-Балів (зараз стільки ж за знищеного) підрозділу, в чиїй смузі окупант здійснив самознищення — за наявності відеопідтвердження?" - додав Федоров.