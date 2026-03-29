Ежедневно поступают видео, где россияне самоуничтожаются после ранения дроном: март может стать рекордным по потерям РФ, - Федоров. ВИДЕО

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что с фронта ежедневно поступают видеоподтверждения, на которых вражеская пехота самоуничтожается после поражения беспилотником или во время окружения украинским роем дронов. Потери противника в марте могут превысить 30 000 тяжелораненых и убитых.

"Жестокий суицид"

Министр подчеркнул, что с каждым днем эта цифра становится все больше.

"Такой жестокий суицид — это результат решений, которые принимают в России. Во-первых, пропаганда говорит о контроле над ситуацией и преимуществе. Но на практике это выглядит иначе: неподготовленные люди, отсутствие шансов на эвакуацию и постоянное давление дронов.

Во-вторых, российское военное руководство запрещает солдатам сдаваться в плен. Пропаганда говорит, что лучше умереть сразу. Хотя после плена у солдата есть все шансы на обмен — они регулярно происходят между сторонами. Но Россия отнимает у своих граждан право на жизнь", — рассказал Федоров.

Смотрите также: Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 295 830 человек (+1 360 за сутки), 11 820 танков, 39 001 артиллерийская система, 24 313 БТР. ИНФОГРАФИКА

Рекорд по уничтожению оккупантов

По словам министра обороны, март может стать рекордным по количеству уничтоженных россиян. Динамика поражения свидетельствует, что благодаря украинским Силам обороны потери врага превысят 30 000 тяжелораненых и убитых.



Он отметил, что достижение показателя в 50 000 уничтоженных оккупантов в месяц будет иметь для врага катастрофические последствия.

Смотрите также: Неудачный перекур: бойцы 58-й бригады разгромили блиндаж рашистов на Харьковщине. ВИДЕО

"Может, предложить начислять 12 е-баллов (сейчас столько же за уничтоженного) подразделению, в зоне ответственности которого оккупант совершил самоуничтожение — при наличии видеоподтверждения?" — добавил Федоров.

Смотрите также: Дронари 12-й бригады "Азов" ликвидировали 13 оккупантов, двое из них прятались в трубе на местности. ВИДЕО