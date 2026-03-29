Ежедневно поступают видео, где россияне самоуничтожаются после ранения дроном: март может стать рекордным по потерям РФ, - Федоров. ВИДЕО

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что с фронта ежедневно поступают видеоподтверждения, на которых вражеская пехота самоуничтожается после поражения беспилотником или во время окружения украинским роем дронов. Потери противника в марте могут превысить 30 000 тяжелораненых и убитых.

Об этом Федоров сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Жестокий суицид"

Министр подчеркнул, что с каждым днем эта цифра становится все больше.

"Такой жестокий суицид — это результат решений, которые принимают в России. Во-первых, пропаганда говорит о контроле над ситуацией и преимуществе. Но на практике это выглядит иначе: неподготовленные люди, отсутствие шансов на эвакуацию и постоянное давление дронов.

Во-вторых, российское военное руководство запрещает солдатам сдаваться в плен. Пропаганда говорит, что лучше умереть сразу. Хотя после плена у солдата есть все шансы на обмен — они регулярно происходят между сторонами. Но Россия отнимает у своих граждан право на жизнь", — рассказал Федоров.

Рекорд по уничтожению оккупантов

По словам министра обороны, март может стать рекордным по количеству уничтоженных россиян. Динамика поражения свидетельствует, что благодаря украинским Силам обороны потери врага превысят 30 000 тяжелораненых и убитых.

Он отметил, что достижение показателя в 50 000 уничтоженных оккупантов в месяц будет иметь для врага катастрофические последствия.

"Может, предложить начислять 12 е-баллов (сейчас столько же за уничтоженного) подразделению, в зоне ответственности которого оккупант совершил самоуничтожение — при наличии видеоподтверждения?" — добавил Федоров.

+4
черговий zельоний статист фьйодоров..
29.03.2026 16:50 Ответить
+3
федоров заливає про втрати те, що хоче чути зеленський
29.03.2026 16:56 Ответить
+2
А нацпредатель Касьянов все пише у фейсбуці, як його дрони долетіли до Москви, за це потужно просравшись від страху, Зеленський та його хенерали показово покарали. На Заході вороги України пишуть, що Москва не відчуває війни, і благодаря Бубочці, психологічно та економічно ім дуже комфортно. Гади такі підозрюють нашого фельдмаршала у договорняку.
29.03.2026 16:56 Ответить
черговий zельоний статист фьйодоров..
29.03.2026 16:50 Ответить
Але відпрацьовано не до автоматизму....
Потрібно ще до прильоту дрону це робити - "бац, бац і в дамках" , ой, тна концерті кабздона!
29.03.2026 16:52 Ответить
федоров заливає про втрати те, що хоче чути зеленський
29.03.2026 16:56 Ответить
А нацпредатель Касьянов все пише у фейсбуці, як його дрони долетіли до Москви, за це потужно просравшись від страху, Зеленський та його хенерали показово покарали. На Заході вороги України пишуть, що Москва не відчуває війни, і благодаря Бубочці, психологічно та економічно ім дуже комфортно. Гади такі підозрюють нашого фельдмаршала у договорняку.
29.03.2026 16:56 Ответить
Сколько стоит дрон? И сколько стоит жизнь кацапа?
29.03.2026 16:57 Ответить
ніхєра березень не буде рекордним, бо втрати росіян будуть менші за будь-який місяць, починаючи з травня 24-го року і аж по серпень 25-го. Ну і буде менше, ніж у грудні 25-го.
Так що тут фьодоров *******.
29.03.2026 16:58 Ответить
Вони допомагають реалізувати план Федорова))
29.03.2026 17:00 Ответить
ну и к чему тут блюр?
29.03.2026 17:01 Ответить
3000 фламіндичів!
2000 дронів перехоплювачів.
30000 підарів самовбивць.

давайте ще.....
29.03.2026 17:01 Ответить
Хотілося щоб нарешті знищився найкривавіший світовий терорист путін ,немає права на існування цей виродок який убив сотні тисяч українців як і його нікчемна імперія злаі огидний "русский мир ".
29.03.2026 17:04 Ответить
Треба зробити так, щоб це стало "Національним видом спорту" у ЧМОсковитів...
29.03.2026 17:09 Ответить
 
 