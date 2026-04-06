Зброю із Нової Каховки вивезли напередодні 24 лютого 2022 року, - ексмер Сіленков. ВIДЕО

У Новій Каховці на Херсонщині 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення РФ, не було зброї.

Про це в ефірі "Кабінет експертів" заявив ексголова Херсонської обласної державної адміністрації (2005-2010) та ексмер Нової Каховки (2002-2005) Борис Сіленков, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"24 лютого мої знайомі і багато патріотів Нової Каховки, які пройшли навчання в ТРО, були в списках ТРО, 124-ї бригади, майже 600 бійців, прийшли до військкомату десь на 6 ранку 24 лютого. Воєнком Нової Каховки Самволенко Дмитро каже: "У мене зброї немає".

Вони кажуть: "Так давайте візьмемо арсенал з поліції Нової Каховки". Поліції ж уже теж немає, хоч давайте арсенал вскривати, озброюватися. Люди стояли на позиціях захищати місто, а арсеналу вже не було вранці", - розповів він.

За словами Сіленкова, його вивезли напередодні.

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Окупація Півдня

Як відомо, російські загарбники окупували Нову Каховку в перший день повномасштабного вторгнення - 24 лютого 2022 року. Тоді ж захопили Каховську ГЕС. 6 червня 2023 року окупнати підірвали греблю Каховської ГЕС, що спричинило затоплення понад 600 кв. км Херсонщини, загибель людей і тварин, знищення екосистем, серйозні проблеми з водопостачанням та енергетикою.

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