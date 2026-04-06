Оружие из Новой Каховки вывезли накануне 24 февраля 2022 года, - экс-мэр Силенков. ВИДЕО

В Новой Каховке в Херсонской области 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ, оружия не было.

Об этом в эфире программы "Кабинет экспертов" заявил экс-глава Херсонской областной государственной администрации (2005–2010) и экс-мэр Новой Каховки (2002–2005) Борис Силенков, сообщает Цензор.НЕТ.

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"24 февраля мои знакомые и многие патриоты Новой Каховки, прошедшие обучение в ТРО, состоявшие в списках ТРО, 124-й бригады, почти 600 бойцов, пришли в военкомат где-то в 6 утра 24 февраля. Военком Новой Каховки Самволенко Дмитрий говорит: "У меня оружия нет".

Они говорят: "Так давайте возьмем арсенал из полиции Новой Каховки". Полиции же уже тоже нет, хоть давайте арсенал вскрывать, вооружаться. Люди стояли на позициях защищать город, а арсенала уже не было утром", — рассказал он.

По словам Силенкова, его вывезли накануне.

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Оккупация Юга

Как известно, российские захватчики оккупировали Новую Каховку в первый день полномасштабного вторжения — 24 февраля 2022 года. Тогда же захватили Каховскую ГЭС. 6 июня 2023 года оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС, что привело к затоплению более 600 кв. км Херсонщины, гибели людей и животных, уничтожению экосистем, серьезным проблемам с водоснабжением и энергетикой.

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