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Мінус 29 окупантів: бійці 71-ї ОЄБр ліквідували росіян, які вилізли із газової труби. ВIДЕО

Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ зірвали зухвалу спробу російських окупантів проникнути в тил українських позицій. Для прихованого пересування ворог обрав нетиповий шлях та сподівався на ефект несподіванки. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням пресслужби підрозділу, група з 29 загарбників намагалася здійснити інфільтрацію, використовуючи газову трубу. Окупанти розраховували, що складні погодні умови та специфіка місцевості допоможуть їм пройти непоміченими.

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"29 окупантів здійснили спробу інфільтрації в тил наших позицій, використовуючи газову трубу та складні погодні умови. Але завдяки злагодженій роботі рух противника було своєчасно виявлено та зупинено", - зазначають у 71-й ОЄБр.

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Автор: 

армія рф (21560) газопровід (1550) знищення (10583) артилерія (928) дрони (8735) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (39)
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Топ коментарі
+7
Якщо під землею є трубопровід у ньому ОБОВ*ЯЗКОВО появляться узкіє !!! А ви кажете нетиповий.
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14.04.2026 12:04 Відповісти
+6
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14.04.2026 12:16 Відповісти
+6
Гарно попрацювали наші Воїни , заземливши 29 кацапських рил,
молодці 👍🏼🙏🏼❤️
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14.04.2026 12:17 Відповісти

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