Мінус 29 окупантів: бійці 71-ї ОЄБр ліквідували росіян, які вилізли із газової труби. ВIДЕО
Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ зірвали зухвалу спробу російських окупантів проникнути в тил українських позицій. Для прихованого пересування ворог обрав нетиповий шлях та сподівався на ефект несподіванки. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням пресслужби підрозділу, група з 29 загарбників намагалася здійснити інфільтрацію, використовуючи газову трубу. Окупанти розраховували, що складні погодні умови та специфіка місцевості допоможуть їм пройти непоміченими.
"29 окупантів здійснили спробу інфільтрації в тил наших позицій, використовуючи газову трубу та складні погодні умови. Але завдяки злагодженій роботі рух противника було своєчасно виявлено та зупинено", - зазначають у 71-й ОЄБр.
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молодці 👍🏼🙏🏼❤️