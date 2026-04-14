Мінус 29 окупантів: бійці 71-ї ОЄБр ліквідували росіян, які вилізли із газової труби. ВIДЕО

Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ зірвали зухвалу спробу російських окупантів проникнути в тил українських позицій. Для прихованого пересування ворог обрав нетиповий шлях та сподівався на ефект несподіванки. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням пресслужби підрозділу, група з 29 загарбників намагалася здійснити інфільтрацію, використовуючи газову трубу. Окупанти розраховували, що складні погодні умови та специфіка місцевості допоможуть їм пройти непоміченими.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"29 окупантів здійснили спробу інфільтрації в тил наших позицій, використовуючи газову трубу та складні погодні умови. Але завдяки злагодженій роботі рух противника було своєчасно виявлено та зупинено", - зазначають у 71-й ОЄБр.

Також дивіться: Мінус 35 окупантів: російські штурмовики вилізли із труби газопроводу "Союз" і були знищені дронами ЗСУ. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці батальйону "Рубака" знищили 40 окупантів, які вилізли з газової труби на Харківщині. ВIДЕО