Знищення російського БПЛА "Shahed" українським дроном-перехоплювачем "Litavr". ВIДЕО

Індустрія дронів

Українські захисники продовжують впроваджувати революційні методи боротьби з ворожими повітряними цілями. Екіпаж БпЛА "Сірий" 42-ї окремої механізованої бригади оприлюднив унікальні кадри знищення російського реактивного "шахеда" за допомогою новітнього вітчизняного дрона-перехоплювача LITAVR. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Попри те, що LITAVR з'явився на озброєнні лише восени 2025 року, він вже встиг змінити ландшафт протиповітряної оборони.

Читайте: ЗСУ зможуть збивати "Шахеди" над водоймами завдяки новій технології, - командир підрозділу TERRA Волохов

ну от і Богу Слава!
21.04.2026 15:42 Відповісти
Ого - це ж реактивний Шахед!
...був!
Шана хлопцям!
21.04.2026 15:47 Відповісти
де Красені там Красені! - хтось буде жити...
21.04.2026 15:52 Відповісти
ЛАЙК!
21.04.2026 15:55 Відповісти
https://thedefender.media/uk/2026/01/f7-litavr-interceptor-drone/ Що вміє новий український дрон-перехоплювач F7 LITAVR
21.04.2026 16:17 Відповісти
Фантастично! Героям слава!
21.04.2026 16:24 Відповісти
 
 