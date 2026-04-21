Знищення російського БПЛА "Shahed" українським дроном-перехоплювачем "Litavr". ВIДЕО
Індустрія дронів
Українські захисники продовжують впроваджувати революційні методи боротьби з ворожими повітряними цілями. Екіпаж БпЛА "Сірий" 42-ї окремої механізованої бригади оприлюднив унікальні кадри знищення російського реактивного "шахеда" за допомогою новітнього вітчизняного дрона-перехоплювача LITAVR. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Попри те, що LITAVR з'явився на озброєнні лише восени 2025 року, він вже встиг змінити ландшафт протиповітряної оборони.
Шана хлопцям!