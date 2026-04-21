Уничтожение российского БПЛА "Shahed" украинским дроном-перехватчиком "Litavr". ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинские Силы беспилотных систем (СБС) продолжают внедрять революционные методы борьбы с вражескими воздушными целями. Экипаж БПЛА "Серый" 42-й отдельной механизированной бригады обнародовал уникальные кадры уничтожения российского реактивного "шахеда" с помощью новейшего отечественного дрона-перехватчика LITAVR. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Несмотря на то, что LITAVR появился на вооружении лишь осенью 2025 года, он уже успел изменить ландшафт противовоздушной обороны.

Читайте: ВСУ смогут сбивать "Шахеды" над водоемами благодаря новой технологии, - командир подразделения TERRA Волохов

ну от і Богу Слава!
21.04.2026 15:42 Ответить
Ого - це ж реактивний Шахед!
...був!
Шана хлопцям!
21.04.2026 15:47 Ответить
де Красені там Красені! - хтось буде жити...
21.04.2026 15:52 Ответить
ЛАЙК!
21.04.2026 15:55 Ответить
https://thedefender.media/uk/2026/01/f7-litavr-interceptor-drone/ Що вміє новий український дрон-перехоплювач F7 LITAVR
21.04.2026 16:17 Ответить
Фантастично! Героям слава!
21.04.2026 16:24 Ответить
 
 