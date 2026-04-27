Скинутий із дрона боєприпас влучає у голову пораненому окупанту. ВIДЕО 18+

У мережі опубліковано відео успішної роботи операторів українських безпілотників на Куп’янському напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час повітряної розвідки було виявлено російського окупанта, який намагався переховуватися на позиціях. Внаслідок майстерного маневру оператора БпЛА, скинута граната влучила прямо в голову загарбнику. Подія відбулася на території Харківської області, де тривають інтенсивні бої. Миттєва детонація не залишила ворогу жодних шансів на виживання.

