Троє бійців 93-ї бригади тримали позиції понад 100 днів - деталі бою на Донеччині. ВIДЕО

Троє піхотинців 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" понад 100 днів утримували позиції на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє 93-тя бригада.

Скільки тривали бої

Двоє військових із позивними "Самсон" і "Лисий" перебували на позиціях 107 днів, ще один боєць – "Хохол" – провів на передовій 130 днів.

Усі вони виконували бойові завдання у складі 2-го механізованого батальйону.

Хто ці військові

Двоє бійців раніше відбували покарання, однак долучилися до оборони України. Третій військовий, за походженням палестинець, служить у ЗСУ з 2022 року та має досвід служби в Ізраїлі.

"Палестинець обрав позивний "Хохол", бо для нього це – синонім вільного життя. Він проходив строкову службу в Ізраїлі, в Україні воює з 2022 року", – повідомили у бригаді.

Як виходили з позицій

Після завершення ротації військові змушені були самостійно залишати передову. Вони подолали пішки 17 кілометрів до Дружківки, де їх зустрів командир роти.

Щоб полегшити шлях, бійці залишили частину спорядження, але винесли з позицій збитий ворожий дрон і трофейну зброю.

Що розповіли після виходу

"Щойно вийшовши з передової, "Хохол" одразу заявляє, що шукає наречену. Обіцяє поголитися і скаржиться, що всі ці місяці не мав змоги прийняти душ", – йдеться у повідомленні.

