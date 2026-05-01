Троє бійців 93-ї бригади тримали позиції понад 100 днів - деталі бою на Донеччині. ВIДЕО

Троє піхотинців 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" понад 100 днів утримували позиції на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє 93-тя бригада.

Скільки тривали бої

Двоє військових із позивними "Самсон" і "Лисий" перебували на позиціях 107 днів, ще один боєць – "Хохол" – провів на передовій 130 днів.

Усі вони виконували бойові завдання у складі 2-го механізованого батальйону.

Хто ці військові

Двоє бійців раніше відбували покарання, однак долучилися до оборони України. Третій військовий, за походженням палестинець, служить у ЗСУ з 2022 року та має досвід служби в Ізраїлі.

"Палестинець обрав позивний "Хохол", бо для нього це – синонім вільного життя. Він проходив строкову службу в Ізраїлі, в Україні воює з 2022 року", – повідомили у бригаді.

Як виходили з позицій

Після завершення ротації військові змушені були самостійно залишати передову. Вони подолали пішки 17 кілометрів до Дружківки, де їх зустрів командир роти.

Щоб полегшити шлях, бійці залишили частину спорядження, але винесли з позицій збитий ворожий дрон і трофейну зброю.

Що розповіли після виходу

"Щойно вийшовши з передової, "Хохол" одразу заявляє, що шукає наречену. Обіцяє поголитися і скаржиться, що всі ці місяці не мав змоги прийняти душ", – йдеться у повідомленні.

93 окрема механізована бригада Холодний яр (328) Костянтинівка (582)
Командування про ротації взагалі чули? Чи там ротації тільки у заступників, діловодів?
01.05.2026 12:25 Відповісти
Всі подяки, дяки , нагороди премії командуванню аж бігом отримує, і самий кринж в опису "за бездоганне утримування позицій"🤦 так і хочеться сказати, ти що бл.. особисто тримаєш?
01.05.2026 12:26 Відповісти
Кремінь!!! Дай Боже вам міцного здоров'я!
01.05.2026 12:28 Відповісти
Козаки молодці звичайно, але шось після таких от подвигів мало у кого буде бажання провести більше 100 днів на позиціях бєз удобств і нормального харчування
01.05.2026 12:24 Відповісти
Всі подяки, дяки , нагороди премії командуванню аж бігом отримує, і самий кринж в опису "за бездоганне утримування позицій"🤦 так і хочеться сказати, ти що бл.. особисто тримаєш?
01.05.2026 12:26 Відповісти
Бездоганно... Незламно.. Потужно 😡
01.05.2026 12:28 Відповісти
Командування про ротації взагалі чули? Чи там ротації тільки у заступників, діловодів?
01.05.2026 12:25 Відповісти
Ого.
Класний палестинець.
Але зараз небезпечно світити обличча і всі дані
01.05.2026 12:27 Відповісти
Кремінь!!! Дай Боже вам міцного здоров'я!
01.05.2026 12:28 Відповісти
Героям Украіни слава👍🏼🙏🏼❤️
01.05.2026 12:28 Відповісти
Бідні хлопці вимотались.. навіть натякнув що бронік викинув нафіг..
ЗЕ-реальність сирської мафії
01.05.2026 12:30 Відповісти
01.05.2026 12:38 Відповісти
Покажіть це відео Зеленському. Може, совість проснеться? Хоча навряд чи, якщо її нема. Але може хоч красти менше буде...
01.05.2026 12:48 Відповісти
у "зезрадник" на місці совісті роядьний пісюн виріс
01.05.2026 13:11 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЇЇ в нього і небуло.
01.05.2026 13:35 Відповісти
Навіть якщо йому показати відео він не буде розуміти тому що не служив і бігав від повісток (4 рази)
01.05.2026 15:25 Відповісти
Більше ніж 7? років тримають позицію незламні на чолі з найвеличнішим і ще будуть тримати до кінця.
01.05.2026 12:54 Відповісти
воїни герої однозначно. Але що ж то за позиції, що не можно було людей поміняти. Вони ж не роботи. Це було оточення?
01.05.2026 13:01 Відповісти
Позиція бойової охорони, ок.0,5-3км від переднього краю
02.05.2026 14:06 Відповісти
В 93 как обычно самые здравые дядьки. Честь!
01.05.2026 13:49 Відповісти
Зрозумійте мене правильно: дивує чому автомати такі чисті та і одяг мав би виглядати інакше за 100днів на передку.
