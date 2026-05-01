Трое бойцов 93-й бригады удерживали позиции более 100 дней – подробности боя на Донетчине. ВИДЕО

Трое пехотинцев 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" более 100 дней удерживали позиции на Константиновском направлении.

Как долго длились бои

Двое военных с позывными "Самсон" и "Лысый" находились на позициях 107 дней, еще один боец – "Хохол" – провел на передовой 130 дней.

Все они выполняли боевые задачи в составе 2-го механизированного батальона.

Читайте: Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, – Генштаб

Кто эти военные

Двое бойцов ранее отбывали наказание, однако присоединились к обороне Украины. Третий военный, по происхождению палестинец, служит в ВСУ с 2022 года и имеет опыт службы в Израиле.

"Палестинец выбрал позывной "Хохол", потому что для него это – синоним свободной жизни. Он проходил срочную службу в Израиле, в Украине воюет с 2022 года", – сообщили в бригаде.

Читайте также: Воины 93-й бригады остановили штурм врага на Константиновском направлении

Как выходили с позиций

После завершения ротации военные были вынуждены самостоятельно покинуть передовую. Они преодолели пешком 17 километров до Дружковки, где их встретил командир роты.

Чтобы облегчить путь, бойцы оставили часть снаряжения, но вынесли с позиций сбитый вражеский дрон и трофейное оружие.

Что рассказали после выхода

"Только что выйдя с передовой, "Хохол" сразу заявляет, что ищет невесту. Обещает побриться и жалуется, что все эти месяцы не имел возможности принять душ", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведчики 93-й бригады ликвидировали рашиста, который перепутал украинских бойцов со "своими"

Командування про ротації взагалі чули? Чи там ротації тільки у заступників, діловодів?
01.05.2026 12:25
Всі подяки, дяки , нагороди премії командуванню аж бігом отримує, і самий кринж в опису "за бездоганне утримування позицій"🤦 так і хочеться сказати, ти що бл.. особисто тримаєш?
01.05.2026 12:26
Кремінь!!! Дай Боже вам міцного здоров'я!
01.05.2026 12:28
Козаки молодці звичайно, але шось після таких от подвигів мало у кого буде бажання провести більше 100 днів на позиціях бєз удобств і нормального харчування
01.05.2026 12:24
Всі подяки, дяки , нагороди премії командуванню аж бігом отримує, і самий кринж в опису "за бездоганне утримування позицій"🤦 так і хочеться сказати, ти що бл.. особисто тримаєш?
01.05.2026 12:26
Бездоганно... Незламно.. Потужно 😡
01.05.2026 12:28
Командування про ротації взагалі чули? Чи там ротації тільки у заступників, діловодів?
01.05.2026 12:25
Ого.
Класний палестинець.
Але зараз небезпечно світити обличча і всі дані
01.05.2026 12:27
Кремінь!!! Дай Боже вам міцного здоров'я!
01.05.2026 12:28
Героям Украіни слава👍🏼🙏🏼❤️
01.05.2026 12:28
Бідні хлопці вимотались.. навіть натякнув що бронік викинув нафіг..
ЗЕ-реальність сирської мафії
01.05.2026 12:30
01.05.2026 12:38
Покажіть це відео Зеленському. Може, совість проснеться? Хоча навряд чи, якщо її нема. Але може хоч красти менше буде...
01.05.2026 12:48
у "зезрадник" на місці совісті роядьний пісюн виріс
01.05.2026 13:11
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЇЇ в нього і небуло.
01.05.2026 13:35
Навіть якщо йому показати відео він не буде розуміти тому що не служив і бігав від повісток (4 рази)
01.05.2026 15:25
Більше ніж 7? років тримають позицію незламні на чолі з найвеличнішим і ще будуть тримати до кінця.
01.05.2026 12:54
воїни герої однозначно. Але що ж то за позиції, що не можно було людей поміняти. Вони ж не роботи. Це було оточення?
01.05.2026 13:01
В 93 как обычно самые здравые дядьки. Честь!
01.05.2026 13:49
Зрозумійте мене правильно: дивує чому автомати такі чисті та і одяг мав би виглядати інакше за 100днів на передку.
01.05.2026 15:43
 
 