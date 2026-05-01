Трое бойцов 93-й бригады удерживали позиции более 100 дней – подробности боя на Донетчине. ВИДЕО

Трое пехотинцев 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" более 100 дней удерживали позиции на Константиновском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 93-я бригада.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как долго длились бои

Двое военных с позывными "Самсон" и "Лысый" находились на позициях 107 дней, еще один боец – "Хохол" – провел на передовой 130 дней.

Все они выполняли боевые задачи в составе 2-го механизированного батальона.

Кто эти военные

Двое бойцов ранее отбывали наказание, однако присоединились к обороне Украины. Третий военный, по происхождению палестинец, служит в ВСУ с 2022 года и имеет опыт службы в Израиле.

"Палестинец выбрал позывной "Хохол", потому что для него это – синоним свободной жизни. Он проходил срочную службу в Израиле, в Украине воюет с 2022 года", – сообщили в бригаде.

Как выходили с позиций

После завершения ротации военные были вынуждены самостоятельно покинуть передовую. Они преодолели пешком 17 километров до Дружковки, где их встретил командир роты.

Чтобы облегчить путь, бойцы оставили часть снаряжения, но вынесли с позиций сбитый вражеский дрон и трофейное оружие.

Что рассказали после выхода

"Только что выйдя с передовой, "Хохол" сразу заявляет, что ищет невесту. Обещает побриться и жалуется, что все эти месяцы не имел возможности принять душ", – говорится в сообщении.

