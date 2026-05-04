Окупант зафільмував пряме влучання FPV-дрона у свого поплічника на Донеччині: "Сука! Чё там?". ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, зняте безпосередньо російським загарбником, який став свідком атаки на свого товариша по службі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався на одній із ділянок фронту в Донецькій області.

На опублікованому записі зафіксовано момент наближення українського FPV-дрона, який на великій швидкості влучає точно в російського військового. Внаслідок детонації боєприпасу стався потужний вибух, і окупанта миттєво огорнула вогняна хмара.

