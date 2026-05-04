Дрон-кулеметник обстрілює позицію окупантів у переліску на Запоріжжі. ВIДЕО

Індустрія дронів

Сили оборони України продовжують впроваджувати новітні технологічні рішення для утилізації загарбників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області зафіксовано роботу важкого українського дрона, оснащеного автоматичною зброєю.

На оприлюднених кадрах видно, як безпілотник зависає над лісосмугою, де облаштовані позиції російських окупантів, і починає прицільно "поливати" їх кулеметним вогнем. Технологічне рішення дозволяє дрону не лише вести вогонь, а й здійснювати перезарядку: після вичерпання боєкомплекту порожній магазин скидається безпосередньо в районі виконання завдання.

