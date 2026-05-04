УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10853 відвідувача онлайн
Новини Відео Безпілотні технології
6 627 14

Дрон-кулеметник обстрілює позицію окупантів у переліску на Запоріжжі. ВIДЕО

Індустрія дронів

Сили оборони України продовжують впроваджувати новітні технологічні рішення для утилізації загарбників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області зафіксовано роботу важкого українського дрона, оснащеного автоматичною зброєю.

На оприлюднених кадрах видно, як безпілотник зависає над лісосмугою, де облаштовані позиції російських окупантів, і починає прицільно "поливати" їх кулеметним вогнем. Технологічне рішення дозволяє дрону не лише вести вогонь, а й здійснювати перезарядку: після вичерпання боєкомплекту порожній магазин скидається безпосередньо в районі виконання завдання.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Читайте: НРК вже зараз беруть ворога у полон та знищують, як штурмовики, - командир розвідбату полку "Айдар" Лінкевич

Автор: 

Гуляйполе (235) зброя (7872) технології (1043) Запорізька область (4835) дрони (8011) Пологівський район (401)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
за рахунок буфера віддачі
показати весь коментар
04.05.2026 10:28 Відповісти
+2
Цікаво - як вони віддачу затвора, "гасять"? За рахунок маси дрона?
показати весь коментар
04.05.2026 10:23 Відповісти
+2
Є спеціальні системи гасіння віддачі розроблені для повітряних дронів - про них чув ще в 2020 році.
Західні розробки в сфері безпеки - для патрульовання масових заходів.
показати весь коментар
04.05.2026 14:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво - як вони віддачу затвора, "гасять"? За рахунок маси дрона?
показати весь коментар
04.05.2026 10:23 Відповісти
Є спеціальні системи гасіння віддачі розроблені для повітряних дронів - про них чув ще в 2020 році.
Західні розробки в сфері безпеки - для патрульовання масових заходів.
показати весь коментар
04.05.2026 14:24 Відповісти
Мені подібні речі не відомі... З борту ЛА стріляють десь півтора століття. Основний принцип гасіння віддачі - сама маса ЛА. Саме тому основна частина вогнепальної зброї (кулемети і гармати), передавали віддачу на поздовжню ось фюзеляжу - або прямо, або через крила (спарені гармати , чи кулемети)... Я сам готувався, як авіазброяр - тому не можу собі навіть уявить, ЩО може її погасить, крім маси ЛА...
показати весь коментар
04.05.2026 14:31 Відповісти
Про те що я чув - там нова розробка, що за система - не знаю бо комерційна таємниця.
показати весь коментар
04.05.2026 14:46 Відповісти
Я повинен тобі вірить? Віддача - це один з законів Ньютона. ТИ заперечуєш його ствердження, аргументуючи "комерційною таємницею"? "Крутий" аргумент...
показати весь коментар
04.05.2026 15:04 Відповісти
Ви-ж знаєте що на артилерії (пушках) є система гасіння віддачі?
Так, вона не 100% гасить - але досить добре, особливо якщо це на західній передовій системі.

Екстраполюйте щось подібне на літальний аппарат - тим більше що там калібр не такий великий.
показати весь коментар
04.05.2026 21:24 Відповісти
Як-9Т. Вага спорядженого майже ТРИ ТОНИ...

На літаку в розвалі блоку циліндрів двигуна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-105_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD) М-105ПФ була встановлена 37 мм https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 гармата https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%A1-37&action=edit&redlink=1 НС-37. Через велику довжину гармати, кабіну льотчика зсунули назад на 0,4 м, також було проведено посилення конструкції і агрегатів. Боєзапас складався з 30-32 снарядів для гармати НС-37 і 200-220 патронів для синхронного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82 кулемета УБ. Маса секундного залпу становила 3,74 кг. 37-мм гармата дозволила збільшити дистанцію відкриття стрільби: для порушення бойового порядку бомбардувальників 1000-1200 м; окремо не маневреним бомбардувальникам 500-600 м. Як-9Т з успіхом застосовувався для атаки наземних цілей. Бронебійні снаряди з дистанції 500 м під кутом 45 градусів пробивали броню товщиною 30 мм. Проте сильна віддача гармати приводила до того, що у бік цілі йшло лише перші кілька снарядів. У звіті про військових випробуваннях літака зазначалося: «льотчик, який літає на Як-9Т, повинен бути свого роду снайпером і вміти вражати літак ворога напевно - з першого пострілу»
Про експериментальні Як-9, з 45-мм гарматою, вже не говорю - літак, після пострілу, розвертало в повітрі...
Тепер скажи мені - скільки важить "Вампір"? Не знаєш? Кажу: вага самого - 30 кг. Вантажопідйомність - до 15... Тепер сядь, і порахуй...
показати весь коментар
04.05.2026 21:42 Відповісти
Якщо тобі цікаво, то йди до ЗСУ і захищай Україну. А що боязно?
показати весь коментар
04.05.2026 16:21 Відповісти
Уже не одному такому, "борзописцю", відповідав, що за станом здоров'я, та віком, вже не підходжу для служби. Можу і тобі відповісти, словами солдатського прислів'я, ще радянських часів: "Коли на тебе х*й дрочили - на мене вже шинель пошили...". Іди і служи - покажи приклад...
показати весь коментар
04.05.2026 16:29 Відповісти
Московіти, можуть пояснити все у деталях, як очевидці на власному досвіді!!! Неперевершені відчуття побєдобесія…
показати весь коментар
04.05.2026 20:50 Відповісти
Та я так здогадуюся, що там, більше, "психологічний ефект" - щоб голови не піднімали... Віяло куль, над головами. А прицільності і точності - ніякої...
показати весь коментар
04.05.2026 20:54 Відповісти
за рахунок буфера віддачі
показати весь коментар
04.05.2026 10:28 Відповісти
 
 