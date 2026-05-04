Дрон-пулеметчик обстреливает позицию оккупантов в перелеске в Запорожской области. ВИДЕО
Индустрия дронов
Силы обороны Украины продолжают внедрять новейшие технологические решения для уничтожения захватчиков. Как сообщает Цензор.НЕТ, на Гуляйпольском направлении в Запорожской области зафиксирована работа тяжелого украинского дрона, оснащенного автоматическим оружием.
На обнародованных кадрах видно, как беспилотник зависает над лесополосой, где обустроены позиции российских оккупантов, и начинает прицельно "поливать" их пулеметным огнем. Технологическое решение позволяет дрону не только вести огонь, но и осуществлять перезарядку: после исчерпания боекомплекта пустой магазин сбрасывается непосредственно в районе выполнения задачи.
Західні розробки в сфері безпеки - для патрульовання масових заходів.
Так, вона не 100% гасить - але досить добре, особливо якщо це на західній передовій системі.
Екстраполюйте щось подібне на літальний аппарат - тим більше що там калібр не такий великий.
На літаку в розвалі блоку циліндрів двигуна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-105_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD) М-105ПФ була встановлена 37 мм https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 гармата https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%A1-37&action=edit&redlink=1 НС-37. Через велику довжину гармати, кабіну льотчика зсунули назад на 0,4 м, також було проведено посилення конструкції і агрегатів. Боєзапас складався з 30-32 снарядів для гармати НС-37 і 200-220 патронів для синхронного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82 кулемета УБ. Маса секундного залпу становила 3,74 кг. 37-мм гармата дозволила збільшити дистанцію відкриття стрільби: для порушення бойового порядку бомбардувальників 1000-1200 м; окремо не маневреним бомбардувальникам 500-600 м. Як-9Т з успіхом застосовувався для атаки наземних цілей. Бронебійні снаряди з дистанції 500 м під кутом 45 градусів пробивали броню товщиною 30 мм. Проте сильна віддача гармати приводила до того, що у бік цілі йшло лише перші кілька снарядів. У звіті про військових випробуваннях літака зазначалося: «льотчик, який літає на Як-9Т, повинен бути свого роду снайпером і вміти вражати літак ворога напевно - з першого пострілу»
Про експериментальні Як-9, з 45-мм гарматою, вже не говорю - літак, після пострілу, розвертало в повітрі...
Тепер скажи мені - скільки важить "Вампір"? Не знаєш? Кажу: вага самого - 30 кг. Вантажопідйомність - до 15... Тепер сядь, і порахуй...
Я більше по артилерії (Д-30) - військова кафедра в політехнічному в свої часи.
Але якщо ви бачили там стріялють з стрілкового озброєння яке важить 4 кг що досить не багато для 30кг дрона. Якщо наші інженери ще змастрували систему гасіння (гідро-механічну вагою до 3 кг) і направити вектор правильно - тоді все можливе.