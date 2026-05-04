Дрон-пулеметчик обстреливает позицию оккупантов в перелеске в Запорожской области. ВИДЕО

Индустрия дронов

Силы обороны Украины продолжают внедрять новейшие технологические решения для уничтожения захватчиков. Как сообщает Цензор.НЕТ, на Гуляйпольском направлении в Запорожской области зафиксирована работа тяжелого украинского дрона, оснащенного автоматическим оружием.

На обнародованных кадрах видно, как беспилотник зависает над лесополосой, где обустроены позиции российских оккупантов, и начинает прицельно "поливать" их пулеметным огнем. Технологическое решение позволяет дрону не только вести огонь, но и осуществлять перезарядку: после исчерпания боекомплекта пустой магазин сбрасывается непосредственно в районе выполнения задачи.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Читайте: БпЛА уже сейчас берут врага в плен и уничтожают, как штурмовики, — командир разведбата полка "Айдар" Линкевич