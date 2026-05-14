Артилерійський погром: бійці 40-ї бригади знищили дві САУ, дві гармати та 15 окупантів. ВIДЕО

Артилеристи 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта продовжують методично винищувати окупантів та їхню техніку на лінії фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки професійній взаємодії аеророзвідки та гарматних розрахунків, чергова порція ворожих цілей перетворилася на статистику втрат РФ.

Кожен успішний постріл став результатом злагодженого ланцюжка: виявлення цілі дроном, миттєва передача координат та точний вогневий наліт.

Результати епізоду бойової роботи:

Важка техніка: знищено 2 самохідні артилерійські установки (САУ) та 2 гармати ;

Мінометне озброєння: ліквідовано ворожий мінометний розрахунок;

Жива сила та логістика: знищено укриття противника, автомобіль УАЗ та ліквідовано 15 окупантів ;

Повітряні цілі: приземлено два розвідувальні БпЛА - ZALA та "Князь Вєщий Олег" (КВО).

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