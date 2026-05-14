Український дрон-камікадзе залетів до бетонної труби під дорогою та влучив у боєприпаси окупантів. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку оператори українських ударних дронів продемонстрували справжній майстер-клас із точного пілотування. Як повідомляє Цензор.НЕТ, захисники виявили та знищили склад боєприпасів, який російські загарбники намагалися надійно приховати.

Окупанти обрали як укриття для своїх запасів БК масивну бетонну трубу під дорогою, сподіваючись, що вона захистить їх від атак з повітря. Проте український дрон-камікадзе буквально "провітрив" ворожу схованку: пілот філігранно спрямував безпілотник прямо всередину конструкції.

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