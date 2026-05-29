Атака дронів у Ярославлі: пожежа на промислових паливних об’єктах. ВIДЕО

У ніч проти 29 травня безпілотники атакували промислову інфраструктуру в Ярославлі. Сталася пожежа на об’єктах зберігання пального, рух на трасі в бік Москви тимчасово перекривали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на губернатора Ярославської області Михайла Євраєва та російські телеграм-канали.

Губернатор заявив, що область вночі була масовано атакована безпілотниками. 

"Сьогодні на регіон було здійснено масову атаку українських БПЛА. Більшість безпілотників збито, але сталося влучання в промислові об’єкти зі зберігання палива", - йдеться в повідомленні.

Євраєв сказав, що постраждалих немає.

Дрони атакували Ярославль

Близько четвертої ранку Євраєв повідомив, що рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви - від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою - тимчасово заблокований.

"Рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви відновлено", - уточнив губернатор і додав, що режим безпілотної небезпеки в регіоні скасовано.

Що могли атакувати дрони?

За даними російських телеграм-каналів, у районі виїзду з Ярославля по Московському проспекту та Південно-Західній окружній дорозі розташована велика південна промислова зона міста, що включає нафтопереробні та паливні об’єкти:

  • "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС);
  • Ярославська нафтобаза "Спецторг Плюс" на Тормозному шосе (перевалочна нафтобаза з резервуарним парком понад 300 тис. м³);
  • бітумний завод;
  • ТЕЦ-3 та інші промислові об'єкти.

Сам Московський проспект фактично веде до НПЗ та промислової зони.

29.05.2026 10:16 Відповісти
29.05.2026 10:27 Відповісти
та там незрозуміло на який завод прилетіло, бо на протяжності півтора кілометри теріторія завода синтетичного волокна ТЕКСКОР плавно переходить у теріторію завода "Волжскрєзінотєхніка", і далі у теріторію завода синтетичного каучука "ЕКТОС-Волга". І все це має відношення до виробництва шин, в тому числ для військової технки. Так що туди треба жєрачити регулярно без розбору, як на нафтопереробний завод.
29.05.2026 11:28 Відповісти
Маловато будет, МАЛОВАТО....
29.05.2026 10:27 Відповісти
На пітьмі - тривога:

29.05.2026 10:31 Відповісти
Ого! Білорусь вступає у війну на боці України...
29.05.2026 10:35 Відповісти
якщо знов перекривали рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік москви від перехрестя Московського проспекту і Південно-Західної окружної дороги, то нафтобаза на Тормозному шосе тут нідо чого, бо вона знаходиться в стороні прямо на березі Волги (57°33'52.1"N 39°56'59.4"E). І туди треба було хєрачити взимку, коли неможливо підігнати пожежні судна.
А до перехрестя Московського проспекту і Південно-Західної окружної дороги підходить саме територія ЯНОСа.
29.05.2026 11:11 Відповісти
 
 