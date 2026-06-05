Тіло окупанта безслідно зникло після влучання українського безпілотника. ВIДЕО
Українські оператори ударних безпілотників продовжують демонструвати найвищий рівень майстерності, влаштовуючи полювання на живу силу ворога у прифронтовій зоні. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували вражаючий відеозапис ліквідації чергового російського загарбника.
На оприлюднених кадрах зафіксовано, як російський штурмовик, який, ймовірно, вже був поранений під час попереднього бою, лежав на дорозі поблизу узбіччя. У цей момент до нього підлітає український FPV-дрон і влучає точно в окупанта.
Внаслідок точного прильоту пролунав потужний вибух, і місце удару миттєво затягнуло густою хмарою вогню та диму. Коли за кілька секунд дим розвіявся, камера розвідувального дрона зафіксувала, що від потужної детонації бойової частини тіло російського штурмовика буквально зникло.
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