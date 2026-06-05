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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Тіло окупанта безслідно зникло після влучання українського безпілотника. ВIДЕО

Українські оператори ударних безпілотників продовжують демонструвати найвищий рівень майстерності, влаштовуючи полювання на живу силу ворога у прифронтовій зоні. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували вражаючий відеозапис ліквідації чергового російського загарбника.

На оприлюднених кадрах зафіксовано, як російський штурмовик, який, ймовірно, вже був поранений під час попереднього бою, лежав на дорозі поблизу узбіччя. У цей момент до нього підлітає український FPV-дрон і влучає точно в окупанта.

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Внаслідок точного прильоту пролунав потужний вибух, і місце удару миттєво затягнуло густою хмарою вогню та диму. Коли за кілька секунд дим розвіявся, камера розвідувального дрона зафіксувала, що від потужної детонації бойової частини тіло російського штурмовика буквально зникло.

Дивіться: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 370 890(+1 550 за добу), 11 980 танків, 43 315 артсистем, 24 684 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Читайте: За рік існування СБС знищили понад 350 тисяч ворожих цілей, в тому числі 100 тисяч "хробаків", - Мадяр

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армія рф (21196) вибух (4725) зникнення (139) дрони (8348)
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05.06.2026 11:10 Відповісти
Так і запишемо - фокусник (с)
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05.06.2026 11:15 Відповісти
Кацап скористався хмарою диму і втік,прихвативши тільки каску та залишивши "калаша".Та пошукові команди котиків,собачок та лисичок з кабанчиками рано чи пізно його таки знайдуть.
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05.06.2026 11:18 Відповісти
полетів... на зустріч з кобздоном
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05.06.2026 11:23 Відповісти
Ох вже це наше милосердя, кацап і так підстрелене хай би помучався ще пару днів і здох на тій дорозі
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05.06.2026 11:48 Відповісти
А як же закон про збереження матерії?
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05.06.2026 11:53 Відповісти
"Все изменения, которые в натуре имеют место, такого суть свойства, что ежели в одном месте чего убудет, то в другом - присовокупится".

-Ломоносов-
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05.06.2026 12:14 Відповісти
 
 