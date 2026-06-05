Тіло окупанта безслідно зникло після влучання українського безпілотника. ВIДЕО

Українські оператори ударних безпілотників продовжують демонструвати найвищий рівень майстерності, влаштовуючи полювання на живу силу ворога у прифронтовій зоні. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували вражаючий відеозапис ліквідації чергового російського загарбника.

На оприлюднених кадрах зафіксовано, як російський штурмовик, який, ймовірно, вже був поранений під час попереднього бою, лежав на дорозі поблизу узбіччя. У цей момент до нього підлітає український FPV-дрон і влучає точно в окупанта.

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Внаслідок точного прильоту пролунав потужний вибух, і місце удару миттєво затягнуло густою хмарою вогню та диму. Коли за кілька секунд дим розвіявся, камера розвідувального дрона зафіксувала, що від потужної детонації бойової частини тіло російського штурмовика буквально зникло.

Дивіться: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 370 890(+1 550 за добу), 11 980 танків, 43 315 артсистем, 24 684 ББМ. ІНФОГРАФІКА

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