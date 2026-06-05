Тело оккупанта бесследно исчезло после попадания украинского беспилотника

Украинские операторы ударных беспилотников продолжают демонстрировать высочайший уровень мастерства, устраивая охоту на живую силу врага в прифронтовой зоне. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована впечатляющая видеозапись ликвидации очередного российского захватчика.

На обнародованных кадрах запечатлено, как российский штурмовик, который, вероятно, уже был ранен во время предыдущего боя, лежал на дороге возле обочины. В этот момент к нему подлетает украинский FPV-дрон и попадает точно в оккупанта.

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В результате точного попадания раздался мощный взрыв, и место удара мгновенно затянуло густым облаком огня и дыма. Когда через несколько секунд дым рассеялся, камера разведывательного дрона зафиксировала, что от мощной детонации боевой части тело российского штурмовика буквально исчезло.

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