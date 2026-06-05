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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Тело оккупанта бесследно исчезло после попадания украинского беспилотника

Украинские операторы ударных беспилотников продолжают демонстрировать высочайший уровень мастерства, устраивая охоту на живую силу врага в прифронтовой зоне. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована впечатляющая видеозапись ликвидации очередного российского захватчика.

На обнародованных кадрах запечатлено, как российский штурмовик, который, вероятно, уже был ранен во время предыдущего боя, лежал на дороге возле обочины. В этот момент к нему подлетает украинский FPV-дрон и попадает точно в оккупанта.

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В результате точного попадания раздался мощный взрыв, и место удара мгновенно затянуло густым облаком огня и дыма. Когда через несколько секунд дым рассеялся, камера разведывательного дрона зафиксировала, что от мощной детонации боевой части тело российского штурмовика буквально исчезло.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 370 890 (+1 550 за сутки), 11 980 танков, 43 315 артиллерийских систем, 24 684 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Читайте: За год существования СБС уничтожили более 350 тысяч вражеских целей, в том числе 100 тысяч "червей", — Мадяр

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армия РФ (22980) взрыв (6913) исчезновение (274) дроны (7287)
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05.06.2026 11:10 Ответить
Так і запишемо - фокусник (с)
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05.06.2026 11:15 Ответить
Кацап скористався хмарою диму і втік,прихвативши тільки каску та залишивши "калаша".Та пошукові команди котиків,собачок та лисичок з кабанчиками рано чи пізно його таки знайдуть.
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05.06.2026 11:18 Ответить
полетів... на зустріч з кобздоном
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05.06.2026 11:23 Ответить
Ох вже це наше милосердя, кацап і так підстрелене хай би помучався ще пару днів і здох на тій дорозі
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05.06.2026 11:48 Ответить
А як же закон про збереження матерії?
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05.06.2026 11:53 Ответить
"Все изменения, которые в натуре имеют место, такого суть свойства, что ежели в одном месте чего убудет, то в другом - присовокупится".

-Ломоносов-
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05.06.2026 12:14 Ответить
 
 