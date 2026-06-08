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Новини Відео Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
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Українські дрони-перехоплювачі вже автономно збивають Shahed, технологію масштабують - Федоров. ВIДЕО

Індустрія дронів

Українські дрони вже автономно збивають Shahed. Наразі Україна масштабує перехоплювачі нового покоління

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від Федорова 

"Продовжуємо системно посилювати захист неба. Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення - від запуску дрона до знищення Shahed. Розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині", - уточнив він.

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Як це працює?

За словами Федорова, оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed.

  • Завдяки підтримці Brave1 виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік.
  • Автономність  один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста.

"Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах", - резюмує Федоров.

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Автор: 

Федоров Михайло (1124) Шахед (2254)
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Топ коментарі
+4
Менше ляпайте язиком. Бо скоро рашисти те ж саме будуть робити з нашими дронами. А у нас навідміну від рашистів альтернативи дронам типу ракет і балістики немає
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08.06.2026 15:24 Відповісти
+3
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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08.06.2026 15:17 Відповісти
+3
Заборонити доступ до дронів Міндичів, Цукерманів, Штіллерманів і інших -манів і -ичів.
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08.06.2026 15:23 Відповісти
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08.06.2026 15:17 Відповісти
Це добре. Залишалась справа за малим аби дрони проходили стовідсотковий облік, щоб ніхто їх не крав і неперепродував вже в самих частинах, а також цих дронів має бути на порядок більше ніж рашистсько-фашистського-іранського лайна.
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08.06.2026 15:19 Відповісти
Заборонити доступ до дронів Міндичів, Цукерманів, Штіллерманів і інших -манів і -ичів.
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08.06.2026 15:23 Відповісти
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08.06.2026 15:21 Відповісти
Менше ляпайте язиком. Бо скоро рашисти те ж саме будуть робити з нашими дронами. А у нас навідміну від рашистів альтернативи дронам типу ракет і балістики немає
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08.06.2026 15:24 Відповісти
На будуть. Навіть кацапи кажуть що РФ відстані від України по дронах.
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08.06.2026 15:29 Відповісти
Не потрібно недооцінювати кацапів. Вони на відміну від нас мають десятки різновидів ракет і дронів і постійно їх модернізують. Доречі в рашистів вже є перехоплювачі дронів.
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08.06.2026 15:38 Відповісти
Ракета, так. А от з дорогами, от тут заковика. Ніяких десятків видів в них нема. + В них за дронів відповідає державний сектор, що створює проблеми з масштабуванням.
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08.06.2026 15:46 Відповісти
3.14бол зелений
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08.06.2026 15:34 Відповісти
Десь там щось масштабують а прямо зараз в містечку працюють кулемети.
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08.06.2026 15:37 Відповісти
А прильотів не поменшало...😡
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08.06.2026 15:39 Відповісти
Піар наше все.
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08.06.2026 17:13 Відповісти
 
 