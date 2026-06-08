Українські дрони-перехоплювачі вже автономно збивають Shahed, технологію масштабують - Федоров. ВIДЕО

Індустрія дронів

Українські дрони вже автономно збивають Shahed. Наразі Україна масштабує перехоплювачі нового покоління

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від Федорова

"Продовжуємо системно посилювати захист неба. Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення - від запуску дрона до знищення Shahed. Розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині", - уточнив він.

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Як це працює?

За словами Федорова, оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed.

Завдяки підтримці Brave1 виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік.

Автономність один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста.

"Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах", - резюмує Федоров.

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