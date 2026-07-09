Командир армії РФ лупцює двох прив’язаних до дерева та роздягнених до спіднього підлеглих: "Ну че, п#дарасы, бл#дь, дождались? Животные нах#й!". ВIДЕО
У соціальних мережах поширили відеозапис, знятий на одній із передових позицій російських окупаційних військ. На кадрах зафіксовано факт нестатутних відносин та позасудової розправи: російський офіцер проводить "профілактичну бесіду" з двома підлеглими, яких звинувачує у вживанні наркотичних речовин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, покарані військовослужбовці РФ роздягнені до спідньої білизни та міцно прив'язані скотчем до дерева, поки командир б'є їх лозиною.
Під час екзекуції російський командир у нецензурній формі заявляє, що через дії наркозалежних бійців під загрозу ставиться життя всього підрозділу, та погрожує відправити їх на штурм.
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Топ коментарі
+12 Дід Степан
показати весь коментар09.07.2026 13:39 Відповісти Посилання
+12 В Петренко
показати весь коментар09.07.2026 13:50 Відповісти Посилання
+10 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар09.07.2026 13:46 Відповісти Посилання
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