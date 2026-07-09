Командир армії РФ лупцює двох прив’язаних до дерева та роздягнених до спіднього підлеглих: "Ну че, п#дарасы, бл#дь, дождались? Животные нах#й!". ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис, знятий на одній із передових позицій російських окупаційних військ. На кадрах зафіксовано факт нестатутних відносин та позасудової розправи: російський офіцер проводить "профілактичну бесіду" з двома підлеглими, яких звинувачує у вживанні наркотичних речовин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, покарані військовослужбовці РФ роздягнені до спідньої білизни та міцно прив'язані скотчем до дерева, поки командир б'є їх лозиною.

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Під час екзекуції російський командир у нецензурній формі заявляє, що через дії наркозалежних бійців під загрозу ставиться життя всього підрозділу, та погрожує відправити їх на штурм.

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