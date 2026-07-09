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Новости Видео Порядки в российской армии
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Командир армии РФ избивает двух привязанных к дереву и раздетых до нижнего белья подчиненных: "Ну что, п#дарасы, бл#дь, дождались? Животные, нах#й!". ВИДЕО

В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая на одной из передовых позиций российских оккупационных войск. На кадрах запечатлен факт нарушения воинского устава и внесудебной расправы: российский офицер проводит "профилактическую беседу" с двумя подчиненными, которых обвиняет в употреблении наркотических веществ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наказанные военнослужащие РФ раздеты до нижнего белья и прочно привязаны скотчем к дереву, пока командир избивает их прутом.

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В ходе казни российский командир в нецензурной форме заявляет, что из-за действий наркозависимых бойцов под угрозу ставится жизнь всего подразделения, и угрожает отправить их на штурм.

Смотрите: Пятеро оккупантов избивают палками своего полуголого соратника, распятого между двумя деревьями. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Двое оккупантов из 82-го полка армии РФ жалуются на своего офицера: "Нас разбила Баба Яга. Командир дал нам по п#зде и снова отправляет в бой". ВИДЕО

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армия РФ (23273) избиение (9648) издевательство (195) русский мир (659)
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Топ комментарии
+8
бйот значіт любіт
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09.07.2026 13:39 Ответить
+6
Це мрія наших ухилянтів, вони теж хочуть в кацапській армії такий масаж отримувати
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09.07.2026 13:50 Ответить
+5
У Львові , деякі, теж про таке мріють..... щоб було "бьйот значіт любіт " від кацапов.
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09.07.2026 13:46 Ответить

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