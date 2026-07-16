БпЛА атакували Саратовську область РФ: повідомляється про удар по аеродрому "Енгельс" та підстанції. ВIДЕО
У ніч на 16 липня Саратовську область Росії масовано атакували безпілотники. Під удар потрапили міста Енгельс і Саратов, зокрема військовий аеродром "Енгельс-2" та електропідстанція.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ та OSINT-канали.
Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та велику кількість дронів у небі. За даними Telegram-каналу Exilenova+, після атаки на території аеродрому виникла пожежа. Попередньо, загоряння сталося в районі стоянки літаків, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Крім аеродрому, безпілотники атакували електропідстанцію в Енгельсі. Після серії ударів місцеві жителі повідомляли про перебої з електропостачанням.
Під час відбиття атаки російська протиповітряна оборона працювала над житловою забудовою. За інформацією моніторингових каналів, у районі житлових будинків також виникла пожежа.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив лише загрозу атаки безпілотників, але офіційно про наслідки ударів не повідомляв.
Що відомо про атакований аеродром?
"Енгельс" (офіційна назва "Енгельс-2") - це авіабаза Повітряно-космічних сил Росії. Там, як свідчать дані з відкритих джерел, дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС.
Авіабаза активно застосується для здійснення російських ударів по території України від початку повномасштабного вторгнення РФ.
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