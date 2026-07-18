Українські дрони перетворили логістичний центр Wildberries під Москвою на вогнище: СБС назвали логістику РФ законною ціллю. ВIДЕО

У ніч на 18 липня українські далекобійні безпілотники уразили логістичний центр Wildberries в Електросталі Московської області, приблизно за 50 км від Москви. На місці спалахнула масштабна пожежа, густий дим було видно з різних районів Підмосков'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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У Силах безпілотних систем, коментуючи атаку, зазначили, що російська логістична інфраструктура, яка забезпечує економіку та військовий потенціал держави-агресора, залишається законною ціллю для українських далекобійних засобів ураження.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна й надалі розширюватиме удари по військовій та логістичній інфраструктурі на території Росії, щоб зменшити її можливості вести війну проти України.

За повідомленнями російських джерел, це вже другий удар по складах маркетплейсу: цією ночі також уражено комплекс Wildberries у Котовську Тамбовської області.

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