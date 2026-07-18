УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9665 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
5 688 64

Сили безпілотних систем підтвердили удар по складу Wildberries у Підмосков’ї. ВIДЕО

1-й окремий Центр Сил безпілотних систем підтвердив ураження одного з найбільших логістичних комплексів Wildberries у Московській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після удару виникла масштабна пожежа

За даними СБС, після атаки безпілотників загорівся логістичний комплекс Wildberries загальною площею близько 188 тис. кв. м.

Опубліковані кадри свідчать про масштабну пожежу, а густий чорний дим видно за кілька кілометрів від місця ураження.

У Силах безпілотних систем заявили, що удар по логістичному комплексу став частиною бойової роботи українських безпілотних підрозділів по військово важливих об'єктах на території РФ.

Інформація про масштаби пошкоджень та наслідки удару уточнюється.

Що передувало?

У ніч проти 18 липня Сили оборони України завдали масованого удару дронами по низці об'єктів у Росії, зокрема в Московській, Ростовській, Нижньогородській та Орловській областях. Серед цілей - логістичний комплекс Wildberries, підприємства оборонної промисловості та військова інфраструктура.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів України по російських НПЗ відчули у США, у РФ економічний шок, - Axios

Автор: 

Сили безпілотних систем (582) Удари по РФ (1125) Московська область РФ (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
давно пора було нищити ці склади з моменту першого удару по Новій Почті .
показати весь коментар
18.07.2026 10:50 Відповісти
+22
показати весь коментар
18.07.2026 10:58 Відповісти
+16
Оце я бачу дух анкоріджа
За музичку респект
показати весь коментар
18.07.2026 10:51 Відповісти

Завантаження...

 
 