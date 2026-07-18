Сили безпілотних систем підтвердили удар по складу Wildberries у Підмосков’ї. ВIДЕО

1-й окремий Центр Сил безпілотних систем підтвердив ураження одного з найбільших логістичних комплексів Wildberries у Московській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Після удару виникла масштабна пожежа

За даними СБС, після атаки безпілотників загорівся логістичний комплекс Wildberries загальною площею близько 188 тис. кв. м.

Опубліковані кадри свідчать про масштабну пожежу, а густий чорний дим видно за кілька кілометрів від місця ураження.

У Силах безпілотних систем заявили, що удар по логістичному комплексу став частиною бойової роботи українських безпілотних підрозділів по військово важливих об'єктах на території РФ.

Інформація про масштаби пошкоджень та наслідки удару уточнюється.

Що передувало?

У ніч проти 18 липня Сили оборони України завдали масованого удару дронами по низці об'єктів у Росії, зокрема в Московській, Ростовській, Нижньогородській та Орловській областях. Серед цілей - логістичний комплекс Wildberries, підприємства оборонної промисловості та військова інфраструктура.

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