Силы беспилотных систем подтвердили удар по складу Wildberries в Подмосковье. ВИДЕО
1-й отдельный Центр сил беспилотных систем подтвердил поражение одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries в Московской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
После удара возник масштабный пожар
По данным ЦБС, после атаки беспилотников загорелся логистический комплекс Wildberries общей площадью около 188 тыс. кв. м.
Опубликованные кадры свидетельствуют о масштабном пожаре, а густой черный дым виден за несколько километров от места поражения.
В Силах беспилотных систем заявили, что удар по логистическому комплексу стал частью боевых действий украинских беспилотных подразделений по военно-важным объектам на территории РФ.
Информация о масштабах повреждений и последствиях удара уточняется.
Что предшествовало?
В ночь на 18 июля Силы обороны Украины нанесли массированный удар дронами по ряду объектов в России, в частности в Московской, Ростовской, Нижегородской и Орловской областях. Среди целей — логистический комплекс Wildberries, предприятия оборонной промышленности и военная инфраструктура.
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