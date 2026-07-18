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Силы беспилотных систем подтвердили удар по складу Wildberries в Подмосковье. ВИДЕО

1-й отдельный Центр сил беспилотных систем подтвердил поражение одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries в Московской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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После удара возник масштабный пожар

По данным ЦБС, после атаки беспилотников загорелся логистический комплекс Wildberries общей площадью около 188 тыс. кв. м.

Опубликованные кадры свидетельствуют о масштабном пожаре, а густой черный дым виден за несколько километров от места поражения.

В Силах беспилотных систем заявили, что удар по логистическому комплексу стал частью боевых действий украинских беспилотных подразделений по военно-важным объектам на территории РФ.

Информация о масштабах повреждений и последствиях удара уточняется.

Что предшествовало?

В ночь на 18 июля Силы обороны Украины нанесли массированный удар дронами по ряду объектов в России, в частности в Московской, Ростовской, Нижегородской и Орловской областях. Среди целей — логистический комплекс Wildberries, предприятия оборонной промышленности и военная инфраструктура.

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Автор: 

Силы беспилотных систем (575) Удары по РФ (1119) Московская область РФ (2)
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Топ комментарии
+9
давно пора було нищити ці склади з моменту першого удару по Новій Почті .
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18.07.2026 10:50 Ответить
+7
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18.07.2026 10:58 Ответить
+6
Оце я бачу дух анкоріджа
За музичку респект
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18.07.2026 10:51 Ответить

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