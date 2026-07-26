РФ випустила по Україні майже 1700 дронів, понад 1630 КАБів та 95 ракет протягом тижня, - Зеленський. ВIДЕО

Упродовж тижня російські війська продовжували атакувати населені пункти України із застосуванням дронів, авіабомб та ракет різних типів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Чим били окупанти

За даними президента, загалом за цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб та 95 ракет різних типів, серед них більше половини – балістика.

"Щодня працюємо з партнерами, щоб нашим воїнам було чим протидіяти цим ударам. Потрібно збити ставку Росії на балістичний терор. І тому дуже важливо, щоб пакети антибалістики надходили вчасно. Кожна ракета-перехоплювач зараз буквально допомагає зберігати життя людей, якщо вона знаходиться тут, в українських системах, а не на складах партнерів. Дякую всім, хто допомагає саме так", - наголосив Зеленський.

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Нічні удари РФ по Україні

"Всі необхідні служби залучені на місці влучання ударного дрона по житлових будинках у Харкові. На жаль, загинула одна людина, ще дев’ятеро постраждало, і серед них дві дитини. Мої співчуття рідним та близьким. Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію пожежі звичайного будівельного гіпермаркету у Кривому Розі", - зазначив президент.

Він нагадав, що загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 8 ракет і 136 дронів різних типів. Багато цілей вдалося збити, але, на жаль, не всі.

Під ворожими ударами були Херсонська, Донецька, Дніпровська, Харківська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Запорізька, Чернігівська області та Київ. По столиці був удар балістикою, троє людей постраждало.

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