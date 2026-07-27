Сили оборони уразили нафтові об’єкти та експортний термінал у РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повідомив про удари по експортному терміналу в Ростовській області та нафтових об'єктах у Ярославській області й Удмуртії в межах далекобійних операцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у Х.

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"Цієї ночі наші далекобійні санкції спрацювали у Ростовському регіоні. Уражено експортний термінал приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також дипстрайки застосовувалися по нафтових об’єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській Республіці, що за 1300 кілометрів від державного кордону України", - написав Зеленський.

Він зазначив, що таким чином Сили оборони знижують можливості Росії фінансувати війну.

"Дякую нашим воїнам Сил оборони України за влучну роботу там, що ще зовсім нещодавно було глибоким російським тилом. Нашими відповідями ми повертаємо війну в Росію, щоб зрештою у достойного миру був шанс", - додав президент.

Що передувало?

Станом на ранок 27 липня 2026 року Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотників. Російські Telegram-канали та місцева влада повідомляли про серію потужних вибухів. Також з'явилися повідомлення про ймовірне ураження будівлі ФСБ.

За повідомленнями російської сторони, у місті виникли пожежі, були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Також повідомлялося про перебої з електро- та водопостачанням в окремих районах.

Ростовська область – уражено експортний нафтовий термінал, розташований приблизно за 250 км від лінії фронту. Повідомлялося про пожежу на території об'єкта. Це один із логістичних вузлів, який використовується для експорту російських нафтопродуктів.

Ярославська область – завдано ударів по нафтових об'єктах. За повідомленнями, ціллю стала інфраструктура, пов'язана зі зберіганням та переробкою нафтопродуктів. Регіон розташований приблизно за 1300 км від України.

Удмуртська Республіка – також атаковано об'єкти нафтової інфраструктури. Удмуртія знаходиться більш ніж за 1300 км від українського кордону, що свідчить про застосування далекобійних засобів ураження

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