Старший син родини Кучерів розповів про трагічну ніч та удар шістьма "Шахедами" по їхньому будинку на Київщині. ВIДЕО
Ніч проти 8 серпня для родини Кучерів із села Пухівка Броварського району Київщини стала трагедією. Шість російських "Шахедів" атакували їхній приватний будинок, унаслідок чого загинули директорка ліцею №124 "Спаський" Галина Кучер, її чоловік та трирічний онук Дмитрик.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, старший син родини розповів про пережите під час нічної атаки ворога.
"Шість "Шахедів" в один житловий будинок. Я хочу розповісти вам про горе, що трапилося в моїй сім'ї", - сказав хлопець.
За його словами, перший російський дрон влучив у дитячу кімнату, де спав молодший брат Дмитрик. Після вибуху будинок загорівся, а члени родини опинилися під завалами. Їм вдалося вибратися назовні, однак батько Олександр Кучер залишився шукати Дмитрика під уламками.
Згодом другий дрон влучив біля господарської споруди, де перебували бабуся та дідусь. Бабуся та дідусь загинули, а 21-річний сусід, який ішов їм на допомогу, отримав осколкові поранення.
Після цього сім'я почала тікати в поле, поки російські дрони продовжували один за одним атакувати територію будинку.
"Один братик поранений, одного, на жаль, немає з нами. Батьки в лікарні з опіками та пораненнями", - розповів старший син родини.
Хлопець також заявив, що російські "Шахеди" були обладнані камерами та тепловізорами й перебували під керуванням операторів.
Будинок родина Кучерів будувала власноруч протягом десяти років і завершила його незадовго до трагедії.
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