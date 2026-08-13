Старший син родини Кучерів розповів про трагічну ніч та удар шістьма "Шахедами" по їхньому будинку на Київщині. ВIДЕО

Ніч проти 8 серпня для родини Кучерів із села Пухівка Броварського району Київщини стала трагедією. Шість російських "Шахедів" атакували їхній приватний будинок, унаслідок чого загинули директорка ліцею №124 "Спаський" Галина Кучер, її чоловік та трирічний онук Дмитрик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, старший син родини розповів про пережите під час нічної атаки ворога.

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"Шість "Шахедів" в один житловий будинок. Я хочу розповісти вам про горе, що трапилося в моїй сім'ї", - сказав хлопець.

За його словами, перший російський дрон влучив у дитячу кімнату, де спав молодший брат Дмитрик. Після вибуху будинок загорівся, а члени родини опинилися під завалами. Їм вдалося вибратися назовні, однак батько Олександр Кучер залишився шукати Дмитрика під уламками.

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Згодом другий дрон влучив біля господарської споруди, де перебували бабуся та дідусь. Бабуся та дідусь загинули, а 21-річний сусід, який ішов їм на допомогу, отримав осколкові поранення.

Після цього сім'я почала тікати в поле, поки російські дрони продовжували один за одним атакувати територію будинку.

"Один братик поранений, одного, на жаль, немає з нами. Батьки в лікарні з опіками та пораненнями", - розповів старший син родини.

Хлопець також заявив, що російські "Шахеди" були обладнані камерами та тепловізорами й перебували під керуванням операторів.

Будинок родина Кучерів будувала власноруч протягом десяти років і завершила його незадовго до трагедії.

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